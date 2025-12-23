Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » ⁠Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 – scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu”

⁠Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 – scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu”

Andrei Rosz
23 dec. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
⁠Ion Cristoiu: „Cel mai important eveniment din 2025 - scoaterea la masa verde a lui Călin Georgescu"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre care au fost marile evenimente ale acestui an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „L-au anulat înainte… Ia imaginează-ți dacă era asta prin, nu știu, 2000 și ceva. Doamne ferește! Era sfârșitul lumii… N-am întâlnit așa ceva. După 1990 ai întâlnit situații în care să fie scos un candidat? Au vrut la un moment dat, pe Cataramă, parcă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre care au fost marile evenimente ale acestui an. Acesta afirmă că nu a fost niciun mare eveniment. Jurnalistul susține că sigurul lucru important în anul care urmează să se termine a fost scoaterea din cursa electorală a lui Călin Georgescu. Acesta adaugă faptul că România a ieșit de sub statul de drept. Ca un exercițiu de imaginație, Cristoiu propune plasarea scenariului anulării alegerilor în anii 2000. Ca răspuns, acesta susține că ar fi fost un scenariu apocaliptic. Ca o idee de final, jurnalistul susține că evenimentele anului 2025 nu au schimbat nimic. Acesta susține chiar că au fost complet nememorabile. Până și alegerea lui Nicușor Dan drept președinte a fost una neobservată.

„Niciun eveniment. Marele eveniment a lui… Cel mai important este scoaterea din cursă de la masa verde a lui Călin Georgescu, care a trecut neobservat. Pentru că e un eveniment fundamental, că ne-a arătat că după anularea alegerilor, noi am ieșit, România a ieșit din statul de drept. Se poate face orice. L-au anulat înainte… Ia imaginează-ți dacă era asta prin, nu știu, 2000 și ceva. Doamne ferește! Era sfârșitul lumii… N-am întâlnit așa ceva. După 1990 ai întâlnit situații în care să fie scos un candidat? Au vrut la un moment dat, pe Cataramă, parcă. A, nu! Anularea alegerilor este așa, echivalentul apocalipsei. Deci, după apocalipsă, ăsta cred că a fost principalul. Alegerea lui Nicușor Dan a trecut neobservată. Cel puțin din partea mea, nu mi s-a părut. Nu s-a schimbat nimic. Zău dacă… Reamintește-mi tu care să zic eu că important, că eu nu mai țin minte nimic.”, a explicat jurnalistul.

