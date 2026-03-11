Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum războiul din Iran este un dezastru economic pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Din tot ce am citit și am întrebat și eu specialiști, nu, nu au nevoie americanii de baza de la Kogălniceanu. Au nu știu câte portavioane. I-au cam terminat. Nu mai au iranienii nici avioane, nici apărare anti-aeriană. Doi, din ceea ce știu în practică noi de obicei am aflat mai târziu ce au făcut americanii la Kogălniceanu.”

