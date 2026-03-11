Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”

Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”

11 mart. 2026, 08:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum războiul din Iran este un dezastru economic pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Din tot ce am citit și am întrebat și eu specialiști, nu, nu au nevoie americanii de baza de la Kogălniceanu. Au nu știu câte portavioane. I-au cam terminat. Nu mai au iranienii nici avioane, nici apărare anti-aeriană. Doi, din ceea ce știu în practică noi de obicei am aflat mai târziu ce au făcut americanii la Kogălniceanu.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum războiul din Iran este un dezastru economic pentru România. Acesta explică faptul că americanii nu au nevoie de baza de la Kogălniceanu datorită armamentului pe care îl dețin. Politicianul subliniază că Iranul nu mai are forță militară.

„Din tot ce am citit și am întrebat și eu specialiști, nu, nu au nevoie americanii de baza de la Kogălniceanu. Au nu știu câte portavioane. I-au cam terminat. Nu mai au iranienii nici avioane, nici apărare anti-aeriană. Doi, din ceea ce știu în practică noi de obicei am aflat mai târziu ce au făcut americanii la Kogălniceanu. Am aflat după câțiva ani. Nu e că, domnule, acuma trebuie să ne informeze pe noi. Că e baza, e gestionată de ei, e foarte bine. Na, îi trebuie aprobarea lui Nicușor. Hai să fim serioși. O să aflăm peste un an, doi. Poate au fost avioane de la Kogălniceanu? Cine știe de unde să știm? Și trei, știți cum… se strânge cine? Domnule Nicușor cu Miruță și cu Țoiu și cu Bolăjan. Și iau decizii dacă atacă Iranul sau. Vă dați seama cum sună chestia asta? Nicușor, cu Țoiu și cu Miruță discută despre cum atacăm sau nu Iranul. Pare că suntem într-un film absurd. Nu? Suntem în ceva, într-o comedie neagră numai când te gândești la personajele care au decizii pentru România. Din punct de vedere economic e un dezastru pentru România și pentru Europa. Ceea ce se întâmplă n-are nicio legătură cu ce a fost în Venezuela. Acolo au venit cu elicopterul, în două ore l-au extras pe Maduro. Gata, s-a terminat. N-am avea nicio treabă. Acum sunt 10 zile. Nu? Deja? Prețurile la petrol, la gaze, toate celelalte chestii, sigur că reprezintă un pericol pentru economia României, dar mă întorc și cu cine discuți problemele astea?”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
09:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
08:00
Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
07:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
07:00
Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
06:30
Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „CSAT-ul trebuia convocat pe 28 februarie, atunci când a început Războiul în Golf”
23:30
Victor Ponta: „CSAT-ul trebuia convocat pe 28 februarie, atunci când a început Războiul în Golf”
Mediafax
Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Stocurile mondiale de petrol se află la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani
ULTIMA ORĂ Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
09:21
Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
FLASH NEWS Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
09:16
Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
SĂRBĂTORI Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
09:15
Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
SPORT Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
09:04
Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
CONTROVERSĂ Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
09:00
Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
VIDEO PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
09:00
PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe