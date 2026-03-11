Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum războiul din Iran este un dezastru economic pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum războiul din Iran este un dezastru economic pentru România. Acesta explică faptul că americanii nu au nevoie de baza de la Kogălniceanu datorită armamentului pe care îl dețin. Politicianul subliniază că Iranul nu mai are forță militară.
„Din tot ce am citit și am întrebat și eu specialiști, nu, nu au nevoie americanii de baza de la Kogălniceanu. Au nu știu câte portavioane. I-au cam terminat. Nu mai au iranienii nici avioane, nici apărare anti-aeriană. Doi, din ceea ce știu în practică noi de obicei am aflat mai târziu ce au făcut americanii la Kogălniceanu. Am aflat după câțiva ani. Nu e că, domnule, acuma trebuie să ne informeze pe noi. Că e baza, e gestionată de ei, e foarte bine. Na, îi trebuie aprobarea lui Nicușor. Hai să fim serioși. O să aflăm peste un an, doi. Poate au fost avioane de la Kogălniceanu? Cine știe de unde să știm? Și trei, știți cum… se strânge cine? Domnule Nicușor cu Miruță și cu Țoiu și cu Bolăjan. Și iau decizii dacă atacă Iranul sau. Vă dați seama cum sună chestia asta? Nicușor, cu Țoiu și cu Miruță discută despre cum atacăm sau nu Iranul. Pare că suntem într-un film absurd. Nu? Suntem în ceva, într-o comedie neagră numai când te gândești la personajele care au decizii pentru România. Din punct de vedere economic e un dezastru pentru România și pentru Europa. Ceea ce se întâmplă n-are nicio legătură cu ce a fost în Venezuela. Acolo au venit cu elicopterul, în două ore l-au extras pe Maduro. Gata, s-a terminat. N-am avea nicio treabă. Acum sunt 10 zile. Nu? Deja? Prețurile la petrol, la gaze, toate celelalte chestii, sigur că reprezintă un pericol pentru economia României, dar mă întorc și cu cine discuți problemele astea?”, a explicat politicianul.