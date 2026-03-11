Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat că este greu de stabilit cât va dura războiul, neștiind capacitatea de ripostă a iranienilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat că este greu de stabilit cât va dura războiul, neștiind capacitatea de ripostă a iranienilor. Acesta explică faptul că marea problemă a Iranului ar putea să fie legată de schimbarea regimului. Generalul spune că ar putea însemna un război inter-etnic prin activarea arabilor din provincie.
„Operația militară în sine, adică lovirea Iranului, poate să aibă un final, să nu fie cele 6 săptămâni pronunțate la un moment dat de președintele Trump. Două luni, poate să fie și mai scurtă. Nu știm ce capabilități de ripostă mai au iranienii. Mai ales în complexele subterane de depozite și tuneluri pentru manevrarea instalațiilor de lansare a rachetelor. Marea problemă este legată de schimbarea regimului și dacă schimbarea regimului va însemna un război inter-etnic. Prin activarea arabilor din provincia de lângă Golful Persic. Provinciile sunt două populație foarte numeroasă, curdă provinciile de azer, care ar crea o instabilitate în zona de vest. Asociem și manifestațiile care pot să ducă la un război civil. În aceste condiții, partea post-conflict, partea de după operația militară în sine, poate să dureze ani buni. Afganistan a însemnat zeci de ani, 20 de ani.”, a explicat generalul.