Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”

Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”

11 mart. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat că este greu de stabilit cât va dura războiul, neștiind capacitatea de ripostă a iranienilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capabilități de ripostă mai au iranienii. Mai ales în complexele subterane de depozite și tuneluri pentru manevrarea instalațiilor de lansare a rachetelor. Marea problemă este legată de schimbarea regimului și dacă schimbarea regimului va însemna un război inter-etnic. Prin activarea arabilor din provincia de lângă Golful Persic.

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat că este greu de stabilit cât va dura războiul, neștiind capacitatea de ripostă a iranienilor. Acesta explică faptul că marea problemă a Iranului ar putea să fie legată de schimbarea regimului. Generalul spune că ar putea însemna un război inter-etnic prin activarea arabilor din provincie.

„Operația militară în sine, adică lovirea Iranului, poate să aibă un final, să nu fie cele 6 săptămâni pronunțate la un moment dat de președintele Trump. Două luni, poate să fie și mai scurtă. Nu știm ce capabilități de ripostă mai au iranienii. Mai ales în complexele subterane de depozite și tuneluri pentru manevrarea instalațiilor de lansare a rachetelor. Marea problemă este legată de schimbarea regimului și dacă schimbarea regimului va însemna un război inter-etnic. Prin activarea arabilor din provincia de lângă Golful Persic. Provinciile sunt două populație foarte numeroasă, curdă provinciile de azer, care ar crea o instabilitate în zona de vest. Asociem și manifestațiile care pot să ducă la un război civil. În aceste condiții, partea post-conflict, partea de după operația militară în sine, poate să dureze ani buni. Afganistan a însemnat zeci de ani, 20 de ani.”, a explicat generalul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
09:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
08:30
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
08:00
Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
07:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
07:00
Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
06:30
Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
Mediafax
Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
China lansează camioane electrice pe piața din Europa mai ieftine și cu timp de încărcare mai rapid
ULTIMA ORĂ Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
09:21
Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
FLASH NEWS Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
09:16
Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
SĂRBĂTORI Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
09:15
Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
SPORT Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
09:04
Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
CONTROVERSĂ Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
09:00
Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
VIDEO PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
09:00
PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe