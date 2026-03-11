Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat că este greu de stabilit cât va dura războiul, neștiind capacitatea de ripostă a iranienilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen (r) Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capabilități de ripostă mai au iranienii. Mai ales în complexele subterane de depozite și tuneluri pentru manevrarea instalațiilor de lansare a rachetelor. Marea problemă este legată de schimbarea regimului și dacă schimbarea regimului va însemna un război inter-etnic. Prin activarea arabilor din provincia de lângă Golful Persic.”

Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat că este greu de stabilit cât va dura războiul, neștiind capacitatea de ripostă a iranienilor. Acesta explică faptul că marea problemă a Iranului ar putea să fie legată de schimbarea regimului. Generalul spune că ar putea însemna un război inter-etnic prin activarea arabilor din provincie.