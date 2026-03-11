Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu și care poate fi implicarea României în acesta, precum și despre planurile SUA privind bazele americane de pe teritoriul țării noastre. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că aducerea în România, de către SUA, a unor bombardiere la baza militară de la Kogălniceanu ar fi redundantă, dată fiind capacitatea acestora de a lovi de la distanțe imense. Acesta afirmă că baza de la Kogălniceanu ar fi mai degrabă văzută ca un important hub logistic pentru armata americană.

„Așa cum se preconizează, la Kogălniceanu va fi un hub logistic, și nu dislocarea unor bombardiere strategice, fie B-52, B-1 sau B-2. Ele au o tradiție de dislocare în Europa, în Marea Britanie, au o tradiție de dislocare pentru Orientul Mijlociu în Diego Garcia, insula din Oceanul Indian, pot fi dislocate și în aeroporturile din bazele elene din zona Golfului. Nu găsesc nicio justificare: bombardierele B-52, B-1, B-2 au rază fără realimentare de la 8.000 km la 14.000 km (B-52). Pot să vină cu realimentare în aer inclusiv de pe teritoriul Statelor Unite, nu văd nicio logică în aducerea lor pe baza Kogălniceanu. În schimb, baza Kogălniceanu are o tradiție, are o experiență de hub logistic și probabil aceasta este solicitarea, de hub de sprijin logistic. Ceea ce duce la o anumită, să nu-i spunem concluzie, aș exagera, nici judecată de valoare, departe de mine gândul acesta, dar ar trebui să ne gândim că această dislocare în bazele din Europa, mai ales iată, dislocarea din punctul de vedere al sprijinului logistic, înseamnă că se întrevede un război de lungă durată.”

Deși generalul susține că șansele ca Iranul să atace baza de la Kogălniceanu sunt mici, acesta consideră că este datoria autorităților să protejeze baza, dat fiind faptul că strategia de atac a Iranului s-a schimbat prin vizarea bazelor logistice și nu numai.