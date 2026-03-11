Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”

Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”

Malina Maria Fulga
11 mart. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: „Zona europeană, mai ales baza Kogălniceanu, devine importantă pentru ca americanii să-și atingă scopul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu și care poate fi implicarea României în acesta, precum și despre planurile SUA privind bazele americane de pe teritoriul țării noastre. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că aducerea în România, de către SUA, a unor bombardiere la baza militară de la Kogălniceanu ar fi redundantă, dată fiind capacitatea acestora de a lovi de la distanțe imense. Acesta afirmă că baza de la Kogălniceanu ar fi mai degrabă văzută ca un important hub logistic pentru armata americană.

„Așa cum se preconizează, la Kogălniceanu va fi un hub logistic, și nu dislocarea unor bombardiere strategice, fie B-52, B-1 sau B-2. Ele au o tradiție de dislocare în Europa, în Marea Britanie, au o tradiție de dislocare pentru Orientul Mijlociu în Diego Garcia, insula din Oceanul Indian, pot fi dislocate și în aeroporturile din bazele elene din zona Golfului. Nu găsesc nicio justificare: bombardierele B-52, B-1, B-2 au rază fără realimentare de la 8.000 km la 14.000 km (B-52). Pot să vină cu realimentare în aer inclusiv de pe teritoriul Statelor Unite, nu văd nicio logică în aducerea lor pe baza Kogălniceanu. În schimb, baza Kogălniceanu are o tradiție, are o experiență de hub logistic și probabil aceasta este solicitarea, de hub de sprijin logistic. Ceea ce duce la o anumită, să nu-i spunem concluzie, aș exagera, nici judecată de valoare, departe de mine gândul acesta, dar ar trebui să ne gândim că această dislocare în bazele din Europa, mai ales iată, dislocarea din punctul de vedere al sprijinului logistic, înseamnă că se întrevede un război de lungă durată.”

Deși generalul susține că șansele ca Iranul să atace baza de la Kogălniceanu sunt mici, acesta consideră că este datoria autorităților să protejeze baza, dat fiind faptul că strategia de atac a Iranului s-a schimbat prin vizarea bazelor logistice și nu numai.

„Sprijin logistic înseamnă, în primul rând, aeronave de realimentare în aer, aeronave de transport, schimburi de contingente care vin din America, sunt dirijate spre alte baze sau se înapoiază din misiune. Nu știu dacă au de gând, având dislocate deja drone de cercetare și supraveghere MQ-9 Reaper la Câmpia Turzii, să aducă pe Kogălniceanu MQ Reaper sau Global Hawk, poate să fie și o asemenea posibilitate. Sunt drone performante din punctul de vedere al supravegherii. La ora actuală, loviturile pe care le aplică Statele Unite sunt lovituri preponderent cu rachete Tomahawk de pe distrugătoarele care însoțesc cele două portavioane. Se pare că ar disloca și un al treilea portavion, ceea ce înseamnă o grupare navală. Din nou ne ducem cu gândul că nu și-au realizat scopurile de etapă și vor avea o forță multiplicată în zona Iranului pentru a-și realiza scopurile primei etape, pentru că etapa legată de schimbarea regimului este extrem de improbabilă. Și de aici importanța zonei europene, dar ne gândim în primul rând nu la cămașa proprie, ne gândim la baza Kogălniceanu. Chiar în aceste condiții, este datoria autorităților politice și militare să ia toate măsurile pentru protejarea acestei baze, ținând seama că Iranul a schimbat modalitatea loviturilor față de schimburile de lovituri anterioare, ultimul din iunie 2025, când au lovit masiv Israelul. De data aceasta, centrarea efortului lor este mai ales spre zona Golfului. Am crezut că țintesc în mod deosebit bazele militare americane, ceea ce este adevărat, însă scopul lor este clar, nu? Această creștere a prețurilor în domeniul energetic și crearea unui dezechilibru.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”
09:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Nu știm ce capacități de ripostă au iranienii ca să ne dăm seama cât va mai dura războiul”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
08:30
Victor Ponta: „Din punct de vedere economic, războiul din Iran este un dezastru pentru România și pentru Europa”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
08:00
Gen. Virgil Bălăceanu: „Probabilitatea de a fi baza de la Kogălniceanu considerată o țintă este foarte scăzută fiind o bază NATO”
ACTUALITATE Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
07:30
Gen. Virgil Bălăceanu: „Avem un cadru legislativ din 2005 care permite americanilor să folosească o infrastructură din România„
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
07:00
Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
06:30
Valentin Stan: Acțiunea militară decisă de Trump este perfect legală, conform voturilor senatorilor americani
Mediafax
Al Treilea Război Mondial, tot mai aproape? Strategia prin care Iranul îl ține pe Trump în șah
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Molecula care oprește cancerul mamar agresiv. Descoperirea cercetătorilor americani care dă speranță milioanelor de bolnavi
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
China lansează camioane electrice pe piața din Europa mai ieftine și cu timp de încărcare mai rapid
ULTIMA ORĂ Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
09:21
Bolojan speră ca bugetul să fie aprobat de Guvern și trimis Parlamentului până la sfârșitul săptămânii. Care sunt cele cinci provocări
FLASH NEWS Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
09:16
Alertă în Golful Persic. O navă comercială, lovită de un „proiectil suspect” în Strâmtoarea Ormuz. Iranul, suspectat că ar fi minat ruta strategică
SĂRBĂTORI Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
09:15
Mai mult timp liber să te bucuri de primăvară. Care sunt zilele libere legale în următoarele luni
SPORT Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
09:04
Care e staff-ul lui Mirel Rădoi la FCSB și ce se întâmplă cu unul dintre cei mai vechi oameni din club
CONTROVERSĂ Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
09:00
Epurarea de la Ministerul rus al Apărării și prăbușirea lui Ruslan Tsalikov, „mâna dreaptă” a lui Șoigu timp de 30 de ani. Acuzații în cascadă: luare de mită, spălare de bani, delapidare
VIDEO PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”
09:00
PSD, la guvernare sau în opoziție? Adrian Năstase trasează direcțiile pentru reforma urgentă partidului: „Îi lipsește curajul. E aberant să stea la aceeași masă cu USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe