Valentin Stan: Nu există o țară fără oamenii ei. Un singur om dacă suferă, o țară întreagă SUFERĂ

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre minciunile oamenilor din sistem. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: De ce minți? Pentru că din momentul în care minți, tu nu mai ești într-o operă de salvare a țării.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre mișcarea de extremă dreaptă din Franța. Acesta a analizat discursul lui Jordan Bardella, președintele partidului Adunarea Națională, din Franța, dar și președinte al grupului Patrioți din Parlamentul European. Jordan Bardella a adresat în fața Parlamentului European o serie de întrebări adresate Ursulei. Acesta și-a început discursul întrebând ale cui interese le apără Ursula? Bardella a vorbit despre importul masiv realizat de francezi și despre lipsa de susținere a propriilor producători locali, prin cerințe irealizabile. Față de tot discursul europarlamentarului, Stan susține că toate acestea se aplică și în România. Istoricul vorbește și despre presupusele minciuni ale oamenilor din sistem. Acesta se întreabă, retoric, de ce mint acești politicieni. Dacă și-au dorit să taie salariile profesorilor, de nu și-au și asumat această decizie, se mai întreabă analistul. În finele discursului, acesta susține că minciuna nu poate să fie credibilă într-un program de salvare de țară.