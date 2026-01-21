Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase a vorbit despre presiunile care existau la Bruxelles, dar și despre Consiliul de Pace propus de către președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase a vorbit despre cum erau luate deciziile la Bruxelles în perioada în care activa în politică, afirmând că nu i s-a spus direct niciodată ce trebuie să facă, însă existau anumite constrângeri. De asemenea, fostul prim-ministru a vorbit și despre Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, punând la îndoială sistemul democratic prin care această organizație ar opera.

„Nu, dar uneori existau anumite constrângeri… Dar dă-mi voie să-ți spun că modelul acesta al tău, modelul Trump, cel din carta Consiliului pentru Pace, mi se pare cel mai democratic. Pentru că, practic, deciziile se iau prin vot majoritar, dar aceste decizii sunt supuse aprobării președintelui. Deci, președintele Trump are un rol decisiv.”

Adrian Năstase: „Până și Consiliul Mondial al Păcii de pe vremea Războiului Rece era mai democratic”

Adrian Năstase afirmă că nu poate fi de acord cu o organizație în care toate țările implicate cotizează, iar în urma votului, decizia definitivă este luată tot de către președintele american. Într-un ton sarcastic, acesta compară acest sistem cu Consiliul Mondial al Păcii de pe vremea Războiului Rece care, spune el, era totuși mai democratic.