Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum vaccinarea în pandemie a fost un soi de monedă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Marinescu: „Întrebarea e dacă ne-am vaccinat zeci de ani, ce s-a schimbat acuma? Și un răspuns pe care l-am dat de fiecare dată…. M-au întrebat cum a fost cu vaccinarea, de ce nu s-au vaccinat oamenii în pandemie? Cred că principala cauză a fost politizarea. Pentru că s-a folosit ca monedă.”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre cum vaccinarea a devenit o monedă pe timpul pandemiei. Acesta a început prin a spune că s-au tot făcut campanii de vaccinare. În prezent, susține medicul, această idee este una sensibilă. Pandemia mai mult a încurcat în acest domeniu decât să ajute. Acesta subliniază că vaccinul antigripal a fost creat inițial pentru soldații americani. Acest vaccin a salvat o mulțime de vieți în 1945. Abia apoi a devenit un produs pentru restul populației.