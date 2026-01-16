Adrian Marinescu: „Principala cauză pentru care oamenii nu s-au vaccinat în pandemie a fost politizarea”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, medicul Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre cum vaccinarea în pandemie a fost un soi de monedă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la „Marius Tucă Show”, Adrian Marinescu a vorbit despre cum vaccinarea a devenit o monedă pe timpul pandemiei. Acesta a început prin a spune că s-au tot făcut campanii de vaccinare. În prezent, susține medicul, această idee este una sensibilă. Pandemia mai mult a încurcat în acest domeniu decât să ajute. Acesta subliniază că vaccinul antigripal a fost creat inițial pentru soldații americani. Acest vaccin a salvat o mulțime de vieți în 1945. Abia apoi a devenit un produs pentru restul populației.
„Bine, s-au făcut campanii. Ideea e că e un subiect mai mult decât sensibil. Și știi bine că pandemia, în loc să ajute, a încurcat mult partea asta legată de principiul vaccinării. Da, în condițiile în care de zeci și zeci de ani ne vaccinăm… Și, de exemplu, vaccinul antigripal, știi că vaccinul antigripal pentru prima dată a fost folosit pentru armata americană prin 1945? Deci în 1945 au salvat o grămadă de soldați americani și pe urmă a intrat pe scară largă. Întrebarea e dacă ne-am vaccinat zeci de ani, ce s-a schimbat acuma? Și un răspuns pe care l-am dat de fiecare dată…. M-au întrebat cum a fost cu vaccinarea, de ce nu s-au vaccinat oamenii în pandemie? Cred că principala cauză a fost politizarea. Pentru că s-a folosit ca monedă. Și nu înțeleg de ce, pentru că e vorba de sănătatea oamenilor, până la urmă. Politizarea a contat foarte mult. Și se folosește ca monedă și acum.”, a explicat medicul.