Adrian Năstase: „Am ratat foarte multe oportunități în urma COMITETULUI Economic Europa- China”

Adrian Năstase explică în emisiunea Marius Tucă din 9 septembrie 2024 motivele pentru care a participat la parada militară din China și importanța acestei prezențe pentru relațiile economice și politice. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Năstase a fost invitat în iunie să devină copreședinte al unui comitet economic Europa-China, alături de fostul premier spaniol Zapatero, un rol care presupunea contact cu instituțiile statului român și implicarea României în proiecte economice importante.

„În luna iunie, eu am fost invitat să devin copreședinte al unui comitet economic Europa-China, alături de fostul premier spaniol Zapatero și era o chestiune, după părerea mea, extrem de importantă, dar ea presupunea un anumit contact cu instituțiile statului, pentru că fiind vorba de proiecte economice în care și România ar fi fost implicată și cred că era bine dacă se întâmpla așa. Nu am vrut să acționez fără ca premierul României să știe lucrul ăsta. I-am trimis o scrisoare elegantă în care am atașat și invitația respectivă, spunând că există un anumit termen, un deadline în care să răspund”, spune Năstase

Fostul prim- ministru al României a fost invitat ca fost premier să participe la parada militară chineză, un eveniment de mare semnificație pentru China, unde au fost prezenți oficiali de rang înalt din mai multe țări europene și din regiune, inclusiv vicepremierul Bulgariei, ministrul de externe al Ungariei, fostul premier slovac Robert Fico, președintele Serbiei și alții.