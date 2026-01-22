Adrian Năstase: „Corolarul Trump adăugat la doctrina Monroe vrea să spună că emisfera vestică este «curtea de joacă» a SUA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a analizat direcția strategică a Statelor Unite, plecând de la un document-cheie al administrației americane. Discuția s-a concentrat pe felul în care Washingtonul își proiectează politica externă și pe implicațiile acestei viziuni pentru emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „E foarte interesant că ei folosesc formula corolarul Trump la doctrina Monroe”

Năstase spune că punctul de plecare al discuției este Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite, document publicat în noiembrie 2025. Textul, relativ concis, oferă o imagine clară asupra modului în care americanii își definesc interesele și prioritățile globale. Năstase explică faptul că documentul reia doctrina Monroe, dar într-o formulă actualizată, denumită „corolarul Trump”.