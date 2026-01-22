Adrian Năstase: „Corolarul Trump adăugat la doctrina Monroe vrea să spună că emisfera vestică este «curtea de joacă» a SUA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a analizat direcția strategică a Statelor Unite, plecând de la un document-cheie al administrației americane. Discuția s-a concentrat pe felul în care Washingtonul își proiectează politica externă și pe implicațiile acestei viziuni pentru emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Năstase spune că punctul de plecare al discuției este Strategia de Securitate Națională a Statelor Unite, document publicat în noiembrie 2025. Textul, relativ concis, oferă o imagine clară asupra modului în care americanii își definesc interesele și prioritățile globale. Năstase explică faptul că documentul reia doctrina Monroe, dar într-o formulă actualizată, denumită „corolarul Trump”.
„Începe discuția noastră, pornind de la un document extrem de relevant: National Security Strategy, deci Strategia de Securitate Națională a Americii, documentul din noiembrie 2025. Este un text care are vreo 30 de pagini și care arată foarte clar, într-un mod sintetic, felul în care gândesc americanii, cum proiectează ei politica lor în lume. Și eu cred că trebuie să luăm în considerare lucrurile astea. Suntem de acord sau nu, dar trebuie să cunoaștem aceste lucruri. Și ei pornesc de la o poveste, de la o chestiune care, într-un fel, a reprezentat baza politicii lor în emisfera vestică și anume doctrina Monroe. Dar e foarte interesant că ei folosesc formula corolarul Trump la doctrina Monroe. Și, practic, încearcă să explice felul în care privesc ei o anumită zonă a lumii ca fiind curtea lor în care să se joace. Practic, nu este doar o chestiune de protecție împotriva europenilor, cum era în 1823, ci este deja o chestiune mult mai aprigă, mult mai dură, care înseamnă deja o atitudine foarte puternică și față de Canada, și față de Mexic, și față de celelalte țări latino-americane. Iar în Venezuela s-a văzut foarte clar cum au acționat.”, afirmă Năstase.