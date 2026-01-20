Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”

Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”

Andrei Rosz
20 ian. 2026, 22:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cum unii lideri europeni nu înțeleg că Rusia se dezvoltă prin acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Ursula von der Leyen, într-un fel, apără o anumită zonă de interes din Europa Occidentală. Pentru ei, Ucraina a fost și rămâne în continuare un buffer împotriva Rusiei. Rusia reprezintă încă pentru Germania și pentru țările din Europa Occidentală o fantomă a răului și a unui război teribil.

„Ursula von der Leyen, într-un fel, apără o anumită zonă de interes din Europa Occidentală. Pentru ei, Ucraina a fost și rămâne în continuare un buffer împotriva Rusiei. Rusia reprezintă încă pentru Germania și pentru țările din Europa Occidentală o fantomă a răului și a unui război teribil. De aceea, Ucraina, pentru unii dintre ei, reprezintă, spre deosebire de noi, care privim Ucraina într-un alt mod și, dacă vrei, discutăm despre asta, reprezintă un interes strategic. Și vor să țină, cumva, pe de o parte să sângereze Rusia în războiul de acolo, ca să nu fie atât de puternică. Neînțelegând că prin război, Rusia se dezvoltă, de fapt. Și, în același timp, să limiteze cumva o Ucraină care, din punct de vedere militar, ar putea să devină un pericol destul de mare.”, a explicat politicianul.

