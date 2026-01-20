Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cum unii lideri europeni nu înțeleg că Rusia se dezvoltă prin acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Ursula von der Leyen, într-un fel, apără o anumită zonă de interes din Europa Occidentală. Pentru ei, Ucraina a fost și rămâne în continuare un buffer împotriva Rusiei. Rusia reprezintă încă pentru Germania și pentru țările din Europa Occidentală o fantomă a răului și a unui război teribil. ”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre cum unii lideri europeni nu înțeleg că Rusia se dezvoltă prin acest război. Acesta a început prin a spune că Ursula apără o zonă de interese. Politicianul susține că pentru ei, Ucraina a fost și rămâne un buffer. Rusia se dezvoltă, adaugă Năstase, prin continuarea acestui război. În același timp, Ucraina este limitată din a deveni mai puternică din punct de vedere militar.