Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”

„Ursula von der Leyen, într-un fel, apără o anumită zonă de interes din Europa Occidentală. Pentru ei, Ucraina a fost și rămâne în continuare un buffer împotriva Rusiei. Rusia reprezintă încă pentru Germania și pentru țările din Europa Occidentală o fantomă a răului și a unui război teribil. De aceea, Ucraina, pentru unii dintre ei, reprezintă, spre deosebire de noi, care privim Ucraina într-un alt mod și, dacă vrei, discutăm despre asta, reprezintă un interes strategic. Și vor să țină, cumva, pe de o parte să sângereze Rusia în războiul de acolo, ca să nu fie atât de puternică. Neînțelegând că prin război, Rusia se dezvoltă, de fapt. Și, în același timp, să limiteze cumva o Ucraină care, din punct de vedere militar, ar putea să devină un pericol destul de mare.”, a explicat politicianul.