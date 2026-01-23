Adrian Năstase: „Dacă Nicușor Dan mergea la Davos, trebuia să spună ceva”

Fostul premier Adrian Năstase a comentat în emisiunea Marius Tucă Show absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, calificând-o ca o decizie înțeleaptă, dar cu o rezervă importantă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția a pornit de la dificultățile de mobilitate ale șefului statului și a evoluat spre experiențele personale ale lui Adrian Năstase la summitul elvețian.

Adrian Năstase: „Una dintre variante era să meargă, dar ar fi trebuit să spună ceva. Deci ar fi trebuit să aibă niște mesaje, pentru că la Davos participarea e foarte stratificată. Marius Tucă: „Când ați fost primit la Davos?” Adrian Năstase: „Prin 1991-1992, ca ministru de externe. Pe urmă, în 1993 am fost invitat și am fost inclus într-o listă celebră Global Leaders for Tomorrow, în 1993 a fost asta”

Adrian Năstase a explicat că stațiunea Davos, deși mică, găzduiește o „poveste uriașă” unde liderii dau semnale importante, iar organizatorii profită economic de pe urma ei.