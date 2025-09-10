Adrian Năstase: „Doamna ȚOIU lucrează în biroul realizat de mine. Mă deranjează lipsa de respect”

În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase critică lipsa de respect și deciziile controversate ale Ministerului de Externe. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Năstase afirmă că actualul minister traversează o situație ciudată și îi reproșează doamnei ministru lipsa de cunoștințe privind istoria sediului ministerului, subliniind că el a fost responsabil de reamenajarea acestuia după ce au fost evacuați din clădire.

`Din punctul meu de vedere, Ministerul de Externe e într-o situație foarte ciudată sau eu așa percep. Nu cred că doamna ministru știe, de exemplu, cine a organizat clădirea Ministerului de Externe în urmă cu 35 de ani, când premierul de atunci, Petre Roman ne-a dat afară din clădirea care este acum a Guvernului. În șase luni a trebuit să construiesc, să rezolv un sediu și un minister de la zero” , spune fostul prim-ministru

Adrian Năstase critică și decizia făcută sub conducerea doamnei Țoiu, privind Fundația Titulescu, precizând că s-au căutat metode prin care fundația să-și piardă sediul de pe Kiseleff.

Adrian Năstase: „Practic, doamna Țoiu a dat indicații în minister să se găsească o formulă prin care Fundația Titulescu să piardă sediul de pe Kiselef, fiind supărată de efectele interne, pentru că cei mai mulți oameni și-au dat seama, că era un lucru pozitiv pentru România, nu era un lucru rău”