Adrian Năstase: „În istorie este important să rămână punctele pozitive, importante”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a povestit experiența sa la muzeul istoriei Partidului Comunist Chinez. El a explicat cum, prin modul în care sunt prezentate figurile istorice, China transmite atât un mesaj intern de unitate, cât și unul extern de fermitate în fața presiunilor internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Mao Zedong este prezentat ca o figură absolut pozitivă”

Adrian Năstase a relatat că în muzeul vizitat în China imaginea lui Mao Zedong este una pozitivă, fără a fi menționate episoadele controversate, precum Revoluția Culturală. Potrivit lui, acesta este un exemplu de stat care alege să păstreze doar anumite elemente ale istoriei.

„Nu a rescrie. Deci, uneori este important să ștergi… Să ștergi unele părți din istorie. Nu neapărat să se rescrie. Să reții punctele pozitive, importante. Asta spuneam de muzeul ăsta la care am fost. Și unde o sală imensă… Muzeul a fost deschis acum vreo trei sau patru ani. Într-o sală imensă sunt toate lucrurile care amintesc de Mao Zedong. Este o figură absolut pozitivă, deși el a avut o lungă perioadă cu Revoluția Culturală, perioade complicate. Asta nu există. Este un erou al Chinei, la fel Deng Xiaoping, într-o imagine care conturează nevoia de unitate, de forță.”, a spus Adrian Năstase.

„Nu vom accepta o poveste de bullying”

Fostul premier a subliniat că muzeul are și un mesaj extern. China își afirmă poziția de putere care nu va accepta presiuni sau agresiuni din partea altor state.

„Pe de altă parte, un mesaj extern. Și anume, cum a spus președintele, noi nu vom lăsa să intrăm într-o poveste de bullying. Să vină unii și alții și să ne împingă, să ne creeze probleme, să ne agreseze.”, a declarat Năstase.

