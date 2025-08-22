Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Rusia nu va accepta niciodată să fie avioane americane în ROMÂNIA”

Alexandra Anton
22 aug. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat discuțiile privind eventuale desfășurări de avioane americane în România. Publicistul a ironizat entuziasmul liderilor români și a spus că adevărata securitate se poate obține doar prin tratate de pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Niciodată Rusia nu va accepta, și dacă va fi război nuclear, să fie avioane americane aici”

Cristoiu a arătat că românii nu sunt preocupați de ajutorul pentru Ucraina. Entuziasmul autorităților nu reflectă realitatea populației.

„Românii sunt întrebați de ajutorul dat Ucrainei. Eu am spus în felul următor: lasă-i pe români că ei au altă treabă. Ei sunt, ei sunt șerbii. Problema este că sigur că ai noștri sunt bucuroși pentru această fantezie. Pentru că, Marius, este o prostie? Niciodată Rusia nu va accepta, și dacă va fi război nuclear, să fie avioane americane aici.”, afirmă Cristoiu.

„Se face tratat de pace în cadrul Rusiei”

Publicistul a adăugat că securitatea Europei și a României nu depinde de trupe americane, ci de tratate bilaterale.

„Securitatea Ucrainei și a Europei se asigură printr-un tratat de pace. Se face tratat de pace în cadrul Rusiei, am înțeles că a fost de acord că fiecare stat, inclusiv România, să zicem, sau America, încheie tratate bilaterale militare. Spune așa articolul: în caz de atac intervenim, dar pentru asta eu nu am nevoie să am trupe acolo.”, explică Cristoiu.

