Ion Cristoiu: „Fâșia Gaza va fi bombardată și anexată”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a făcut o paralelă între conflictul din Orientul Mijlociu și vulnerabilitățile de securitate ale Europei. El a explicat cum, în opinia sa, Statele Unite au prioritizat regiunea Israel–Gaza. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Gaza va fi evacuată și anexată”

Cristoiu a descris consecințele ofensivei Israelului și modul în care aceasta schimbă echilibrul regional.

„Ucraina nu e o problemă. Din ’48 încoace, de când s-a constituit statul Israel, pentru America acea zonă a reprezentat o mare problemă și se crease la un moment dat un echilibru. Adică aveam un Israel puternic, dar aveam un Iran foarte puternic. Da, o Sirie și ea militarizată, și acest Hamas. La ora actuală avem de-a face, în primul rând că Netanyahu a trecut la alungarea palestinienilor din Gaza. Deci ultimul oraș acolo e Gaza capitala, sunt 1.000.000 de locuitori și apoi s-a pornit asaltul. Deci Gaza va fi anexată. Evacuată și anexată, asta este. Siria e moartă, iau Hamas, da, Iranul sub pretextul armei atomice a fost pus la pământ.”, spune invitatul.

„Cum am ajuns să ne protejeze Franța?”

Publicistul a legat contextul din Orientul Mijlociu de situația României. El critică lipsa unei strategii proprii de securitate și dependența de garanțiile externe.

„Rusia unde e? Să nu crezi că în Alaska a fost o înțelegere gen: Ne lași? Unde este Occidentul? Cum am ajuns noi, sub Nicușor Dan, să ne protejeze Franța? Singura țară care clampăne cu Gaza e Franța. Păi așa va face și la noi.”, avertizează Cristoiu.

