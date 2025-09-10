Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului”

Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului”

Alexandra Anton
10 sept. 2025, 08:02, Marius Tucă Show
Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului”
Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a criticat actuala orientare a politicii externe românești. El a explicat că deciziile majore nu pot fi lăsate exclusiv pe mâna USR-ului. Politicianul a vorbit despre necesitatea unei politici „multivectoriale”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Politica externă nu poate fi lăsată exclusiv pe mâna USR-ului”

Adrian Năstase susține că politica externă nu poate fi coordonată doar de USR. Invitatul subliniază că domeniul nu ține doar de Ministerul de Externe, ci include și alte instituții-cheie, precum Ministerul Apărării și Președinția.

„O să-i dau un telefon soției mele să întreb dacă e voie. Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba până la urmă și de președintele României. Deci lucrul ăsta face rău. Pentru că România a avut politică externă și înainte, și înainte de 1989, și după 1989, va avea politică externă în continuare. Americanii au propria lor politică externă. Au avut-o și pe vremea lui Biden. Acum o au diferită. Au poveștile lor de love and hate cu Rusia. Acum se mută în Asia și Pacific. Sunt supărați când pe unii, când pe alții.”, a spus Adrian Năstase.

România are nevoie de o politică multivectorială

Întrebat de Marius Tucă despre caracterul anti-american al actualei politici românești, Năstase a subliniat că țara noastră trebuie să evite o abordare unilaterală și să construiască relații echilibrate pe mai multe direcții.

„Și asta, asta iarăși este o chestiune greșită. Pentru că eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială. Și China are un parteneriat strategic cu România. Înțeleg că relațiile noastre sunt concentrate acum pe Ucraina, pe Republica Moldova. Și nu-i rău. Republica Moldova e într-o situație destul de delicată. Cu Ucraina, eu cred că noi nu înțelegem cursul evenimentelor.”, a declarat fostul premier.

Mediafax
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
S-a renunțat la schimbarea orei! Se păstrează permanent ora de vară. Unde s-a luat decizia
Evz.ro
Daciana Sârbu, despre noul iubit: Fericirea nu este întotdeauna logică
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
Veronica este în PERICOL! Concurenta din Casa Iubirii a lăsat un mesaj care a cutremurat internetul și a declanșat panică printre susținători: "Nu o să îmi fie milă! O să merg direct la poliție"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Țara în care președintele a mutat Crăciunul pe 1 octombrie
ACTUALITATE ALERTĂ aeriană la Tulcea. Avioanele de război F-16 românești, ridicate după atacul masiv cu drone rusești din Ucraina
09:28
ALERTĂ aeriană la Tulcea. Avioanele de război F-16 românești, ridicate după atacul masiv cu drone rusești din Ucraina
ULTIMA ORĂ Premieră în războiul Ucraina-Rusia: Polonia a doborât drone rusești/ Rusia a intrat în spațiul NATO/ România a ridicat avioane F-16
09:25
Premieră în războiul Ucraina-Rusia: Polonia a doborât drone rusești/ Rusia a intrat în spațiul NATO/ România a ridicat avioane F-16
EXTERNE Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii
09:07
Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii
ACTUALITATE Blocaj la SALROM. Șefii apelează tertipuri juridice și refuză să plece din funcții. Ministrul Radu Miruță: „Ministerul se luptă cu el însuși”
08:56
Blocaj la SALROM. Șefii apelează tertipuri juridice și refuză să plece din funcții. Ministrul Radu Miruță: „Ministerul se luptă cu el însuși”
TURISM PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară
08:53
PEȘTERĂ unică în România, destinația spectaculoasă pentru turiștii care vor o drumeție ușoară
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 705. Rachetă trasă din Yemen, interceptată de Domul de Fier al Israelului/Condițiile lui Netanyahu pentru pace
08:44
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 705. Rachetă trasă din Yemen, interceptată de Domul de Fier al Israelului/Condițiile lui Netanyahu pentru pace