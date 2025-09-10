Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a criticat actuala orientare a politicii externe românești. El a explicat că deciziile majore nu pot fi lăsate exclusiv pe mâna USR-ului. Politicianul a vorbit despre necesitatea unei politici „multivectoriale”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Politica externă nu poate fi lăsată exclusiv pe mâna USR-ului”

Adrian Năstase susține că politica externă nu poate fi coordonată doar de USR. Invitatul subliniază că domeniul nu ține doar de Ministerul de Externe, ci include și alte instituții-cheie, precum Ministerul Apărării și Președinția.

„O să-i dau un telefon soției mele să întreb dacă e voie. Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba până la urmă și de președintele României. Deci lucrul ăsta face rău. Pentru că România a avut politică externă și înainte, și înainte de 1989, și după 1989, va avea politică externă în continuare. Americanii au propria lor politică externă. Au avut-o și pe vremea lui Biden. Acum o au diferită. Au poveștile lor de love and hate cu Rusia. Acum se mută în Asia și Pacific. Sunt supărați când pe unii, când pe alții.”, a spus Adrian Năstase.

România are nevoie de o politică multivectorială

Întrebat de Marius Tucă despre caracterul anti-american al actualei politici românești, Năstase a subliniat că țara noastră trebuie să evite o abordare unilaterală și să construiască relații echilibrate pe mai multe direcții.