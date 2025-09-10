Adrian Năstase: „Mi se pare inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată în mâinile USR-ului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a criticat actuala orientare a politicii externe românești. El a explicat că deciziile majore nu pot fi lăsate exclusiv pe mâna USR-ului. Politicianul a vorbit despre necesitatea unei politici „multivectoriale”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Adrian Năstase susține că politica externă nu poate fi coordonată doar de USR. Invitatul subliniază că domeniul nu ține doar de Ministerul de Externe, ci include și alte instituții-cheie, precum Ministerul Apărării și Președinția.
„O să-i dau un telefon soției mele să întreb dacă e voie. Ceea ce nu mi se pare admisibil este ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv în mâinile USR-ului. Pentru că nu e vorba doar de ministrul de Externe. E vorba și de ministrul Apărării. E vorba până la urmă și de președintele României. Deci lucrul ăsta face rău. Pentru că România a avut politică externă și înainte, și înainte de 1989, și după 1989, va avea politică externă în continuare. Americanii au propria lor politică externă. Au avut-o și pe vremea lui Biden. Acum o au diferită. Au poveștile lor de love and hate cu Rusia. Acum se mută în Asia și Pacific. Sunt supărați când pe unii, când pe alții.”, a spus Adrian Năstase.
Întrebat de Marius Tucă despre caracterul anti-american al actualei politici românești, Năstase a subliniat că țara noastră trebuie să evite o abordare unilaterală și să construiască relații echilibrate pe mai multe direcții.
„Și asta, asta iarăși este o chestiune greșită. Pentru că eu cred că România trebuie să aibă o politică multivectorială. Și China are un parteneriat strategic cu România. Înțeleg că relațiile noastre sunt concentrate acum pe Ucraina, pe Republica Moldova. Și nu-i rău. Republica Moldova e într-o situație destul de delicată. Cu Ucraina, eu cred că noi nu înțelegem cursul evenimentelor.”, a declarat fostul premier.