Adrian Năstase: „Nu poți să fii președinte și să-ți permiți un concediu. Este foarte greu de înțeles”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase și-a exprimat dezacordul față de relaxarea cu care pare că noul președinte a abordat începerea mandatului său. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „PSD poartă un complex de vinovăție după pierderea alegerilor”

Adrian Năstase vorbește despre atitudinea defensivă pe care PSD a arătat-o în fața acestei coaliții, motivând-o prin dezamăgirea provocată de pierderea alegerilor. De asemenea, acesta face o remarcă referitoare și la leadershipul din cadrul PNL, subliniind faptul că Ilie Bolojan ar avea o relație mai apropiată cu partidul USR.

„Nu sunt eu cel mai bun avocat pentru PSD acum, dar eu cred că este un anumit complex de vinovăție pe care liderii actualului PSD l-au dezvoltat în ultimele luni după pierderea alegerilor prezidențiale… Nu mi se pare că PNL conduce. Într-un fel, Bolojan are această legătură mai strânsă cu USR.”

Adrian Năstase: Președintele nu-și poate permite vacanțe în această perioadă tensionată”

Adrian Năstase face o paralelă între experiența sa ca nou numit prim-ministru și situația noului președinte, susținând că, fiind proaspăt numit într-o poziție de mare importanță în stat și într-o perioadă extrem de tensionată la nivel politic, nu îți poți permite luxul unui concediu.

„Mi-e foarte greu să mă pronunț. Mi-aduc aminte când am fost numit prim-ministru și, în toată perioada aceea, eu nu mi-am luat vacanțe, nu am fost plecat în concedii. Adică să intri în jobul respectiv printr-o prelungită drumeție pe munte mi se pare imposibil de comentat. Deci, când ai niște tipi care se ceartă la masă, ai o coaliție cu patru partide… Din punctul ăsta de vedere, mi se pare că este foarte greu de înțeles.”

Protestul profesorilor

Cu atât mai mult, invitatul dezaprobă inițiativa președintelui Iohannis de a discuta personal cu sindicaliștii din învățământ. Din perspectiva sa, o mișcare mai bună ar fi fost includerea prim-ministrului în aceste discuții, acesta fiind cel care poate media problema între guvern și cererile sindicatelor.