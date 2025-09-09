Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre episoadele istorice prin care a trecut România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Aș spune că este foarte important că România nu mai este un buffer”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre perioadele istorice prin care a trecut România. Acesta sugerează o aprofundare asupra istoriei românilor. Politicianul susține că România a trecut printr-o perioadă de grea încercare, niște etape care au lăsat asupra poporului un gust amar. Ceea ce este totuși pozitiv, din aceste etape, românii au învățat și multe lucruri. Acesta susține că românii au trecut de etapa naivității, cea de la începutul anilor 1990.

Năstase susține că pentru România este un real progres că nu mai este bufferul Occidentului. Această țară, după spusele politicianului, nu mai este un tampon între Rusia și Occident, ceea ce este un lucru de reală importanță. Intrarea în NATO este un alt lucru pe care îl precizează politicianul drept important. Ține, totuși, să clarifice că NATO de atunci nu este același cu NATO de acum. Într-adevăr, NATO a ajutat cu intrarea României în Uniunea Europeană. Un ultim lucru precizat de politician este că pe lângă parteneriatul cu SUA, trebuie revizuite parteneriatele cu vecinii acestei țări.