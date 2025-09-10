Adrian Năstase: „Rusia și Statele Unite au interese mult mai importante decât granița ucraineană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, în contextul controversatei sale prezențe la Beijing, și-a prezentat impresiile cu privire la starea lui Vladimir Putin. Fostul prim-ministru al României vorbește despre acțiunile care au dus la declanșarea atacurilor asupra Ucrainei și despre modul în care vede încheierea conflictului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Care este starea lui Putin?

Întrebat de către moderator ce impresie i-a lăsat, la o primă vedere, Vladimir Putin din punct de vedere al sănătății, acesta transmite că, în ciuda informațiilor privind unele probleme de sănătate pe care le-ar avea, Putin părea plin de energie.

„Era foarte vioi și volubil.”

Cum se va încheia conflictul din Ucraina?

Referindu-se la evenimentele care au dus la declanșarea ostilităților Rusiei asupra Ucrainei, Adrian Năstase face o retrospectivă a relațiilor dintre NATO și fosta Uniune Sovietică, privind extinderea NATO pe teritoriul estic. Acesta este de părere că anumite intervenții ale NATO în estul Europei ar fi dus la reacții violente din partea Rusiei.

„La momentul 2004, Putin acceptase lărgirea NATO, inclusiv a României. Practic, noi, în 2003, am încheiat un tratat de bază cu Rusia, și el a fost ratificat după ce România intrase în NATO. Deci, practic, lucrurile erau cumva stabilite pe această linie de departajare între un Occident extins și o Rusie care avea încă o centură de securitate, care era formată din Ucraina, la momentul respectiv, Moldova, Georgia și așa mai departe. Au venit câteva momente în care NATO a încercat să intre în curtea fostei Uniuni Sovietice, în Ucraina, în special, în Georgia. Și atunci a apărut acea reacție care nu a fost doar a lui Putin. În primul rând, Crimeea și, după aceea, Ucraina. Eu nu vreau să scuz în vreun fel, eu vreau să spun că, din punctul de vedere al rușilor de aici, o anumită reacție.”

În final, fostul prim-ministru concluzionează printr-o perspectivă optimistă, spunând că, din punctul său de vedere, Rusia și Ucraina vor semna un acord de pace în curând. Motivația Rusiei ar fi, susține el, interesele politice și economice pe care le are în relația cu Statele Unite ale Americii.