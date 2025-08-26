Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Aceste măsuri economice ne vor duce într-o criză enormă”

Cătălin Costache
27 aug. 2025, 00:02, Marius Tucă Show
În ediția din 26 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a lansat critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”. Severin a pus sub semnul întrebării capacitatea de gândire și de exprimare a șefului statului, dar și logica măsurilor economice din ultima perioadă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Gândești clar, vorbești clar”

Adrian Severin a evocat un principiu transmis de o fostă profesoară, Iolanda Eminescu, nepoata poetului Mihai Eminescu: „gândești clar, vorbești clar”.

„Aveam o profesoară care, întâmplător, era și nepoata lui Eminescu, Iolanda Eminescu, care spunea „gândești clar, vorbești clar”. Vorbitul acesta (n.r. despre Nicușor Dan) arată o deficiență de gândire și această imposibilitate de a te exprima arată o imposibilitate de a gândi. Stau așa și mă întreb, cam ce informații sunt în mintea domnului Nicușor Dan, președintele ilegitim al României?”, a spus Severin.

„Astea sunt reforme economice?”

Criticile sale s-au concentrat și asupra măsurilor economice din ultima perioadă, despre care vorbea și președintele, pe care Adrian Severin le-a calificat drept superficiale și periculoase.

„Vorbește despre ceea ce se va întâmpla după reformele din economie. Ce reforme din economie? Tăierea salariilor? Reduceri de cheltuieli și de drepturi la grămadă? Astea sunt reforme în economie?”, a întrebat retoric fostul ministru.

„România riscă o criză enormă”

Severin a avertizat că aceste măsuri vor genera efecte grave asupra economiei românești.

„Sunt măsuri de politică economică care ne vor duce, după părerea tuturor specialiștilor români și străini, într-o criză enormă. Cine va veni să curețe gunoiul? Cine va putea? Acela va fi un alt sacrificat”, a conchis el.

Ediție integrală

Mediafax
