Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”

Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”

Malina Maria Fulga
08 oct. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”
Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost poporul, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin, printr-un discurs critic la adresa instituțiilor statului, a atras atenția asupra unor acțiuni care pot submina democrația și voința poporului român. Potrivit acestuia, anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a reprezentat, de fapt, o sancționare a întregului electorat, indiferent de candidatul căruia alegătorii i-ar fi acordat votul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin susține că autoritățile nu au reacționat în fața unui eveniment nedemocratic, comparând anularea alegerilor cu un hoț care intră în casa cuiva, iar poliția îl vede și trece mai departe. Acesta afirmă că, indiferent de alegerea electoratului, considerată bună sau rea, poporul are dreptul să decidă pentru viitorul țării, rămânând suveran.

„Este un motiv de maximă îngrijorare și de sentiment de maximă nesiguranță. Hai să ne imaginăm iarăși o chestie simplă. La dumneavoastră, în casă, intră un hoț peste noapte. Poliția știe, află că ați sesizat dumneavoastră, că sesizează vecinii, că e zgomot și se vede din stradă. Și polițistul trece prin fața casei și nu zice nimic. Iar dumneavoastră ieșiți în stradă și spuneți polițistului: „Domnule, e hoțul la mine în casă.” Și polițistul vă arestează pe dumneavoastră. Ca să ducem lucrul până la capăt. Vă puteți imagina. Asta s-a întâmplat.

Deci niște indivizi au comis crime împotriva democrației, dar până la urmă, cel care a fost sancționat în primul și în primul rând, și în cel mai înalt grad, e poporul. Sunt votanții. Sancționându-i pe ăștia, ai sancționat întregul electorat, chiar și pe cei care n-au votat cu Georgescu. Dar i-ai sancționat și pe aia care au votat cu Lasconi. Și pe aia care au votat și cu alții.

Întregul popor, întregul bloc al cetățenilor, este victima acestei lovituri de stat. Dar o victimă definită, precisă, nu o victimă vagă. S-a spus foarte clar că, dacă i-am fi lăsat pe acești oameni să voteze cum vor ei, securitatea națională era amenințată. Deci acești oameni n-au discernământ. Câțiva tiriboți, sau cum îi cheamă pe TikTok, au venit și le-au spus ceva, iar ei s-au dus în coloană și au votat cum li s-a spus pe TikTok. Dacă ăsta-i poporul român și așa se orientează el și așa ia deciziile, n-avem ce face. Ăsta-i poporul, îl respectăm. Ăsta-i demosul, asta-i democrația. Ăsta-i poporul care conduce și așa ne conduce. Cine se poate substitui, chiar și unui popor, să spunem, rătăcit, pentru a spune: „Știu eu mult mai bine cum trebuie condusă această țară”?

Chiar dacă poporul ar fi fost îndoctrinat de ruși și ar fi ales greșit, n-am eu dreptul, spuneți dumneavoastră, judecător la Curtea Constituțională, șef de serviciu secret, președintele României, șeful AEP-ului sau al BEC-ului, cine vreți dumneavoastră, eu n-am dreptul să spun că poporul, chiar dacă greșește, greșește. Adesea, în istorie, poporul greșește. Și la noi a greșit, alegând pe X și pe Y. Dar e dreptul lui de a greși. Iar democrația tocmai asta are bun, posibilitatea de a corecta greșelile fără violență. Asta este ceea ce poate face democrația.”

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
10:30
Adrian Severin: „Dacă MACRON va pica, lucrurile în România nu se vor îndrepta imediat”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România”
09:30
Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Dacă reprezentanții nu-și fac treaba, POPORUL are drepturile oferite de Constituție pentru a reacționa”
09:00
Adrian Severin: „Dacă reprezentanții nu-și fac treaba, POPORUL are drepturile oferite de Constituție pentru a reacționa”
ACTUALITATE Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
08:30
Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”
08:02
Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”
23:45
Adrian Severin: „Conform soțului Victoriei Nuland, ROMÂNIA a încălcat regulile neutralitatii în războiul dintre Ucraina și Rusia”
Mediafax
Metrorex anunță că au apărut infiltrații și în infrastructura subterană în urma ploilor abundente
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
București și Ilfov sub Cod roșu de ploi: ISU a gestionat 62 de intervenții. Zeci de mașini avariate
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată insula din Europa unde timpul stă pe loc, la propriu: E singura zonă din lume unde locuitorii au renunțat la ceasuri
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Vedeta 'furată' de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare TRĂDARE din istoria recentă a televiziunii din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
„Orașul va fi blocat”. Primarul interimar al Capitalei anunță că transportul în comun va fi redus în zonele inundate din București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu și soția sa au primit interdicție. Cristela Georgescu a răbufnit public: Noi nu avem voie. Oamenii nu știu ce e în sala de judecată
Evz.ro
Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Durere fără margini pentru Adriana Ochișanu! Ce i-a spus îndrăgita interpretă fiului ei, Cristian, când s-a trezit din comă: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut o minune” Confesiunile pline de suferință ale artistei au emoționat pe toată lumea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se mișcă plăcile tectonice?