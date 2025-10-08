Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost poporul, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin, printr-un discurs critic la adresa instituțiilor statului, a atras atenția asupra unor acțiuni care pot submina democrația și voința poporului român. Potrivit acestuia, anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a reprezentat, de fapt, o sancționare a întregului electorat, indiferent de candidatul căruia alegătorii i-ar fi acordat votul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin susține că autoritățile nu au reacționat în fața unui eveniment nedemocratic, comparând anularea alegerilor cu un hoț care intră în casa cuiva, iar poliția îl vede și trece mai departe. Acesta afirmă că, indiferent de alegerea electoratului, considerată bună sau rea, poporul are dreptul să decidă pentru viitorul țării, rămânând suveran.

„Este un motiv de maximă îngrijorare și de sentiment de maximă nesiguranță. Hai să ne imaginăm iarăși o chestie simplă. La dumneavoastră, în casă, intră un hoț peste noapte. Poliția știe, află că ați sesizat dumneavoastră, că sesizează vecinii, că e zgomot și se vede din stradă. Și polițistul trece prin fața casei și nu zice nimic. Iar dumneavoastră ieșiți în stradă și spuneți polițistului: „Domnule, e hoțul la mine în casă.” Și polițistul vă arestează pe dumneavoastră. Ca să ducem lucrul până la capăt. Vă puteți imagina. Asta s-a întâmplat.

Deci niște indivizi au comis crime împotriva democrației, dar până la urmă, cel care a fost sancționat în primul și în primul rând, și în cel mai înalt grad, e poporul. Sunt votanții. Sancționându-i pe ăștia, ai sancționat întregul electorat, chiar și pe cei care n-au votat cu Georgescu. Dar i-ai sancționat și pe aia care au votat cu Lasconi. Și pe aia care au votat și cu alții.

Întregul popor, întregul bloc al cetățenilor, este victima acestei lovituri de stat. Dar o victimă definită, precisă, nu o victimă vagă. S-a spus foarte clar că, dacă i-am fi lăsat pe acești oameni să voteze cum vor ei, securitatea națională era amenințată. Deci acești oameni n-au discernământ. Câțiva tiriboți, sau cum îi cheamă pe TikTok, au venit și le-au spus ceva, iar ei s-au dus în coloană și au votat cum li s-a spus pe TikTok. Dacă ăsta-i poporul român și așa se orientează el și așa ia deciziile, n-avem ce face. Ăsta-i poporul, îl respectăm. Ăsta-i demosul, asta-i democrația. Ăsta-i poporul care conduce și așa ne conduce. Cine se poate substitui, chiar și unui popor, să spunem, rătăcit, pentru a spune: „Știu eu mult mai bine cum trebuie condusă această țară”?

Chiar dacă poporul ar fi fost îndoctrinat de ruși și ar fi ales greșit, n-am eu dreptul, spuneți dumneavoastră, judecător la Curtea Constituțională, șef de serviciu secret, președintele României, șeful AEP-ului sau al BEC-ului, cine vreți dumneavoastră, eu n-am dreptul să spun că poporul, chiar dacă greșește, greșește. Adesea, în istorie, poporul greșește. Și la noi a greșit, alegând pe X și pe Y. Dar e dreptul lui de a greși. Iar democrația tocmai asta are bun, posibilitatea de a corecta greșelile fără violență. Asta este ceea ce poate face democrația.”