Adrian Severin: „Cu cât rușii vor avansa mai mult, cu atât va fi mai greu să ajungem la o PACE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Ucraina va fi o rană permanent deschisă pe care europenii, în special vecinii, vor trebui să o panseze mereu.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Acesta susține că această pace depinde de atitudinea lui Trump. În funcție de caracterul lui Trump și de puterea acestuia de a „rupe pisica”, pacea va veni mai repede sau nu. Fostul Ministru mai spune și faptul că pacea trebuie făcută până să avanseze rușii mai mult în teritoriile Ucrainei. Cu cât rușii înaintează mai mult, cu atât pacea va fi mai greu de realizat.

Severin vorbește și despre planul Rusiei. Putin își dorește să ia teritoriile rusești înapoi, dar și pe cele ocupate de populație rusofonă. Aceste teritorii ar ocupa inclusiv Odesa. Din punct de vedere al intereselor Ucrainei, dar și din perspectiva echilibrului zonal, Odesa nu poate ajunge la ruși. Dacă Ucraina pierde Odesa, rușii ajung la portul Ismail, apoi la Gurile Dunării și în Bugeac. Situația, spune Severin, va fi una foarte gravă, cu dezechilibre majore. Politicianul spune că Ucraina va fi o rană permanent deschisă ce va trebui pansată de către europeni, mai ales de către vecini.