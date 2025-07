Adrian Severin: „În 1991, Securitatea României era legată de existența statului ucrainean”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre necesitatea ca România să sprijine menținerea Ucrainei ca stat democratic, aceasta reprezentând, încă de la formare, un factor important în asigurarea securității țării noastre în contextul proximității față de un stat expansionist, precum Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„În diverse etape istorice, noi am avut sau trebuia să avem anumite rațiuni politice sau raționamente de politică externă față de Ucraina. Atunci când Ucraina a apărut, în 1991, ca stat independent, desprins din Uniunea Sovietică, chiar dacă era Republica Sovietică Socialistă Ucraineană și nu un stat-națiune, noi am considerat că este foarte bine dacă acest stat s-ar democratiza și s-ar stabiliza în acea zonă, pentru a reprezenta un tampon între noi și Federația Rusă, succesoare, împreună cu Ucraina, Belarus și alții, a Uniunii Sovietice. Nu este niciodată foarte confortabil și foarte convenabil ca o mare putere să aibă graniță comună cu tine.”

Adrian Severin: „Între un stat mic și un stat mare, relațiile nu sunt întotdeauna cordiale”

Severin adaugă faptul că, pentru un stat mai mic, nu este o poziție confortabilă să fie vecin cu un stat mare, cu o istorie expansionistă, așa cum este Rusia. Siguranța României este legată direct de păstrarea și protejarea Ucrainei ca stat independent și democratic, încheie acesta.