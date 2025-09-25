Adrian Severin: „În jocul democrației, partidele sunt jucătorii. Noi nu mai avem nici jucători, nici joc”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre dispariția rolului real al partidelor politice în România. El consideră că PSD și PNL nu mai funcționează ca actori ai democrației, ci doar ca o clică fără viziune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Tucă: „Nimeni nu mai vorbește despre ce se întâmplă cu România”

Marius Tucă a vorbit despre lipsa de reacție din partea marilor partide politice în fața unor evenimente internaționale majore. El a făcut referire la discursurile lui Donald Trump sau întâlnirile la nivel mondial.

„Nimeni, absolut nimeni nu vorbește despre ce se întâmplă cu România, ce se întâmplă în lume. Apropo, discursurile repetate ale lui Trump, întâlnirea de la Alaska. Ați auzit vreun lider din România, de la PNL sau de la PSD, să comenteze în vreun fel această întâlnire între Trump și Putin? Nimic.”, a spus Marius Tucă.

Adrian Severin: „Noi nu mai avem nici jucători, nici joc”

Adrian Severin a comparat situația actuală cu trecutul politic. El crede că PSD și PNL și-au pierdut rolul democratic, rămânând doar niște etichete.

„Acele partide nu mai există. Noi, când vorbim iarăși de cum ar trebui aceste partide să se miște, ne referim la mișcări specifice jocului democratic. În jocul democrației, partidele sunt jucători. Noi nu mai avem nici jucători, nici joc. Regulile de joc democratic sunt în Constituție. Constituția noastră nu mai funcționează. Nu mai este respectată. Nu mai este în vigoare, ca să zic așa. E în vigoare, formal, dar a fost suspendată. Iar aceste partide… Noi nu mai avem decât o singură clică care nu este partid și care are două etichete, PSD și PNL.”, afirmă Adrian Severin.

