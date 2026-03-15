Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre impactul migrației asupra societăților europene. Invitatul a explicat că fenomenul schimbă treptat structura demografică și socială a multor state din Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Scriitorul a relatat că, în timpul discuțiilor cu românii stabiliți în Manchester, a observat schimbările produse în structura orașului. În opinia sa, migrația masivă modifică treptat compoziția socială a marilor centre urbane.
„Când am fost la Manchester, i-am întrebat pe românii de acolo unde sunt englezii. Păi nu era niciunul. Spuneam că englezii-englezi stau pe undeva pe la margine, prin niște căsuțe.”, afirmă el.
Ion Cristoiu a susținut că migranții care ajung în Europa sunt adesea mai motivați să muncească și să se adapteze. El a comparat situația cu momentul formării Statelor Unite, când oameni ambițioși au plecat din Europa în căutarea unor oportunități.
„Da, și o schimbă dintr-un simplu motiv. În momentul în care s-a format America, au plecat din puturoșenia engleză cei mai deștepți. Cei care vin aici sunt mult mai puțin puturoși decât noi. Sunt smart. Păi sunt dornici să muncească. Un tip din Pakistan care merge la Glovo este de o sută de ori mai pregătit pentru viață decât adolescentul nostru. Unul care e la Glovo, râdem noi, da? Dar el trebuie să găsească adresa. Dacă pui pe un român să găsească o adresă…” spune acesta.