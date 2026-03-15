Ion Cristoiu: „Parteneriatul strategic cu Ucraina nu aduce nimic benefic pentru România. Noi am ajuns să depozităm gazele din Marea Neagră la Kiev”

În ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu și Marius Tucă au comentat ironic propunerea de a depozita gazele din Marea Neagră în Ucraina, comparând-o cu soarta tezaurului românesc rămas la ruși.

Ion Cristoiu a ironizat dur ideea depozitării gazelor din perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, pe teritoriul Ucrainei.

„Cică noi depozităm gazele din Marea Neagră la ei. Acum șapte ani Ucraina nu exista. Adică, la ora actuală, Volodimir Zelenski a fost primit ca președintele Bush. Eu n-am nimic împotrivă, dar eu nu cred că România trebuie să renunțe la alți aliați și să alieze cu Ucraina” , spune Ion Cristoiu

Potrivit intervenției sale, Ion Cristoiu afirmă că KGB-ul Uniunii Sovietice a fost preluat de KGB-ul ucrainean pe teritoriul României, iar după ruperea Federației Sovietice, au rămas separate KGB-ul rusesc și cel ucrainean. Marius Tucă subliniază și el că România nu ar trebui să se alieze exclusiv cu Ucraina, mai ales că războiul acesteia pare pierdut, evitând astfel angajamente până în ultima clipă.