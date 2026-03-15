Valentin Stan: SUA și-au luat angajamentul prin intermediul NATO față de Rusia de a nu desfășura arme nucleare pe teritoriul membrilor noi care vor adera la alianță

Serdaru Mihaela
15 mart. 2026, 09:30, Marius Tucă Show

Emisiunea Marius Tucă Show din 9 martie 2026 l-a avut invitat pe prof. univ. dr. Valentin Stan, care a discutat un document legat de Federația Rusă și relațiile SUA-România.

Valentin Stan a prezentat un document din 29 iunie 2000, legat de o brigadă de luptă rotativă SUA în România, separată de batalionul NATO condus de Franța. El a subliniat că această prezență era bilaterală și a fost retrasă recent sub administrația Trump. Stan a citat Actul Fondator NATO-Rusia din 1997 care prevede că NATO nu intenționează să desfășoare forțe substanțiale sau arme nucleare pe teritoriul noilor membri est-europeni, precum România.

Documentul reiterează că NATO nu are planuri de a modifica postura nucleară sau de a construi depozite de arme nucleare pe teritoriul noilor membrii. Stan a legat asta de dezbateri actuale cu Macron și Polonia care cer arme nucleare, încălcând potențial Tratatul de Neproliferare Nucleară.

Înseamnă că politica s-a concluzionat acum ca actul fondator NATO- Rusia, în care NATO a promis că nu va staționa trupe în Europa de Est în mod permanent, nu se mai aplică. Aduce în discuție un acord între NATO și Rusia, în baza căruia NATO nu a amplsat număr semnificativ de trupe pe teritoriul noilor membrii din Europa de Est. Și vine Macron acum, care în discuții cu Polonia, unde Tusk spune nu numai că vrea arme nucleare, e gata să le ia pe toate. Și de la francezi și de la americani cine dă? Chiar Tusk spune că dorește să aibă el arme nucleare, încălcând în felul ăsta prevederile Tratatului cu privire la neproliferarea nucleară. Atâta vreme cât pe teritoriul unei țări ai arme americane atunci sunt alea americanilor, conchide analistul Valentin Stan

 

 

