Valentin Stan: Nicușor Dan nu știe ce să spună în legătură cu umbrela nucleară a lui Macron ca să nu-l supere. E vorba de un sistem care bâjbâie

În ediția de luni seară a emisiunii Marius Tucă Show, difuzată pe 9 martie 2026, analistul politic Valentin Stan a comentat acid propunerile președintelui francez Emmanuel Macron privind o „umbrelă nucleară" europeană, subliniind slăbiciunile sistemului politic românesc.

Comentariul profesorului Valentin Stan vine în contextul dezbaterilor aprinse despre securitatea europeană unde Franța promovează o autonomie strategică nucleară, în timp ce SUA și NATO rămân pilonii tradiționali ai apărării României. Stan a ilustrat astfel dependența de garanțiile americane, criticând tăcerea Bucureștiului ca pe o slăbiciune sistemică.

Este vorba de sistemul care bâjbâie. Pentru că ei au impresia că l-ar deranja foarte tare pe Macron, să spună că noi nu vrem asta sau că nu avem nevoie de o umbrelă franceză. Sau, ca să fie legal, există umbrela nucleară americană și la acest moment nu există nici adițional, nici în comparație cu ea, o formulă acceptabilă care să poată fi asumată prin negocieri, spune Valentin Stan