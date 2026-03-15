Dan Dungaciu: „Liderii de la București au pus România într-o stare de instabilitate fără să ofere nicio garanție suplimentară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist a comentat decizia României după ce Statele Unite au cerut folosirea bazelor militare în contextul conflictului cu Iranul.

Dan Dungaciu: „Au pus România într-o stare de insecuritate”

Invitatul a susținut că deciziile luate de actuala administrație ar fi incompatibile cu modul în care ar trebui gestionată securitatea națională. În opinia sa, România ar fi fost expusă într-un context geopolitic complicat fără a primi în schimb beneficii de securitate.

„Eu ce vă spun e că aici judecata mea, în acest moment, nu este de analist politic. Este de om politic. Și ca om politic, ceea ce face actuala administrație este incompatibil cu ceea ce trebuie să facă lumea asta. Au pus România într-o stare de insecuritate în acest moment, fără să-i ofere nici măcar un câștig de securitate.”, spune el.

„Pentru cât timp?”

Marius Tucă a avut însă o opinie diferită. El a spus că utilizarea bazelor militare românești de către americani ar putea însemna, dimpotrivă, o creștere a nivelului de securitate pentru România.

„Eu nu cred asta. Eu cred pe dos. În momentul în care americanii folosesc bazele tale pentru războiul din Iran, cred că ai mai multă securitate.”, a spus Marius Tucă.

Dungaciu a revenit asupra ideii că România ar fi fost expusă fără garanții suplimentare.