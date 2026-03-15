Naționala României a fost întrecută de echipa Spaniei cu scorul de 23-29 (11-3), duminică, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026, desfășurată pe Estadio Municipal Butarque din Leganes.

Tricolorii au făcut o primă repriză bună și a condus cu 11-0, prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conache (13), eseul reușit de Damian Bonaparte (28) și dropgolul lui Daniel Plai (33).

Eșec cu Spania la rugby! „Stejarii” termină competiția pe locul 4

A urmat revenirea Spaniei care a egala la 17 în minutul 52. Pentru România a mai marcat Conache, din trei lovituri de pedeapsă (56, 68, 75).

Duminică s-au mai disputat meciurile Germania – Olanda 7-76 (locurile 7-8) și Elveția – Belgia 16-39 (locurile 5-6). În urma cumulării punctajului din edițiile 2025 și 2026, Germania a retrogradat din REC.

Acum un an, România a câștigat medaliile de bronz după ce a învins în finala mică pe Portugalia cu 21-7, în deplasare.

Ultimele 6 meciuri România – Spania la rugby

15 martie 2026: România – Spania 23-29

17 martie 2024: România – Spania 33-40

19 martie 2023: România – Spania 31-25

27 februarie 2022: Spania – România 38-21

20 martie 2021: România – Spania 22-16

22 februarie 2020: România – Spania 24-7

„Stejarii” au avut azi în lot 9 români, dar și naturalizați sau cu dublă cetățenie: 4 francezi, 3 sud-africani, 2 moldoveni, 1 canadian, 1 irlandez, 1 tongan, 1 fijian și 1 samoan.

Ce XV a trimis România în luptă

1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara), 11. Toni Maftei (CS Rapid), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Nicolas Onuțu (CS Annonay).

Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Iulian Hartig (CS Dinamo), 18. Thomas Crețu (Dax), 19. Ștefan Iancu (SCM USV Timișoara), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 23. Hinckley Vaovasa.

Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor treisferturi și atac, Omar Mouneimne – antrenor apărare și contact, Juan Pablo Orlandi – antrenor înaintare, Benjamin Lapeyre – antrenor skills, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic și gps, Daniel Carpo – preparator fizic și gps, Fabian Bunu – analist video, Gilles Soirat – analist video, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut.

România va juca în Nations Cup, competiție formată din 12 țări din eșalonul secund, din Europa, Africa și Asia, America și Pacific împărțite în două grupe regionale. „Stejarii” se află în Grupa A (Europa, Africa şi Asia), alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe. În Grupa B (America și Pacific) se află Uruguay, Statele Unite, Chile, Tonga, Canada şi câştigătoarea turneului final de calificare la Cupa Mondială (Samoa sau Belgia).