Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care autoritățile de la București au gestionat situația legată de folosirea bazelor militare din România în contextul conflictului cu Iranul. Invitatul a spus că oportunitatea ar fi putut fi folosită pentru negocieri strategice, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nici măcar nu au încercat să negocieze”

Invitatul a spus că autoritățile române ar fi putut cel puțin să încerce să obțină beneficii în schimbul sprijinului oferit Statelor Unite. El a precizat că nu susține ideea refuzului, dar consideră că trebuiau purtate negocieri.

„Nu au venit în România. Deci nu au venit la actuala administrație. Au venit, s-au uitat pe hartă și au venit aici. Și ăștia din România, în loc de măcar… Eu n-am spus să-i refuze. În loc de măcar, pentru ei…. Să nu facă evaluare de securitate și de aia, dar măcar să fi negociat ceva. Nici asta nu au făcut.”, spune el.

Despre negocierile cu SUA

Marius Tucă a intervenit. În opinia sa, actualii lideri politici nu au demonstrat până acum capacitatea de a negocia în relațiile internaționale.