Alexandra Anton Marinescu
15 mart. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care autoritățile de la București au gestionat situația legată de folosirea bazelor militare din România în contextul conflictului cu Iranul. Invitatul a spus că oportunitatea ar fi putut fi folosită pentru negocieri strategice, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nici măcar nu au încercat să negocieze”

Invitatul a spus că autoritățile române ar fi putut cel puțin să încerce să obțină beneficii în schimbul sprijinului oferit Statelor Unite. El a precizat că nu susține ideea refuzului, dar consideră că trebuiau purtate negocieri.

„Nu au venit în România. Deci nu au venit la actuala administrație. Au venit, s-au uitat pe hartă și au venit aici. Și ăștia din România, în loc de măcar… Eu n-am spus să-i refuze. În loc de măcar, pentru ei…. Să nu facă evaluare de securitate și de aia, dar măcar să fi negociat ceva. Nici asta nu au făcut.”, spune el.

Despre negocierile cu SUA

Marius Tucă a intervenit. În opinia sa, actualii lideri politici nu au demonstrat până acum capacitatea de a negocia în relațiile internaționale.

„Am repetat și eu în seara asta că din partea lui Nicușor Dan, care n-a negociat niciodată, nici el, nici Ilie Bolojan, nici Miruță, nici Țoiu, aduceți-vă aminte. Dar n-au negociat de când sunt la putere absolut nimic, niciodată, nu erau în stare acum, când americanilor le arde buza, să înceapă ei să negocieze. Dacă ai fost tot timpul și ai mentalitatea de slugă, nu te trezești peste noapte că ești domn împărat și negociezi.”, a spus Marius Tucă.

„Votul nostru a fost, în primul rând, împotriva acestei administrații de la București, care a instrumentat această poveste pentru scopurile meschine ale cumpărării de indulgență.”, afirmă acesta.

Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii"
Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii"
Valentin Stan: SUA și-au luat angajamentul prin intermediul NATO față de Rusia de a nu desfășura arme nucleare pe teritoriul membrilor noi care vor adera la alianță
Valentin Stan: Nicușor Dan nu știe ce să spună în legătură cu umbrela nucleară a lui Macron ca să nu-l supere. E vorba de un sistem care bâjbâie
Dan Dungaciu: „Liderii de la București au pus România într-o stare de instabilitate fără să ofere nicio garanție suplimentară"
Ion Cristoiu: „Parteneriatul strategic cu Ucraina nu aduce nimic benefic pentru România. Noi am ajuns să depozităm gazele din Marea Neagră la Kiev"
Ion Cristoiu: „Donald Trump nu a mulțumit României pentru cele două baze. AUR a știut că este o diversiune și americanii nu au cerut nimic României"
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1480. Două nave rusești din Marea Neagră, lovite cu dronele
Incendiu de proporții la o biserică din Prahova. 120 de persoane au ieșit singure din lăcașul de cult
Se clatină „fortăreața lui Orbán"? POLITICO: Influența liderului de la Budapesta, sub semnul întrebării pentru prima dată în 16 ani. Ungaria, fragmentată între vârstnicii din „bastionul rural" și tineri. „Când vorbesc cu mama despre politică, simt că i s-a spălat creierul"
Amendă pentru cei care nu îngrijesc spațiul din jurul blocului. Când se dă și de ce
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Ziua maghiarilor de pretutindeni: „Comunitatea maghiară din România, o parte importantă a societății noastre"
În ce regiuni ale României se schimbă vremea în următoarele ore. Unde se intensifică vântul și unde persistă ceața. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
