Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care autoritățile de la București au gestionat situația legată de folosirea bazelor militare din România în contextul conflictului cu Iranul. Invitatul a spus că oportunitatea ar fi putut fi folosită pentru negocieri strategice, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat.
Invitatul a spus că autoritățile române ar fi putut cel puțin să încerce să obțină beneficii în schimbul sprijinului oferit Statelor Unite. El a precizat că nu susține ideea refuzului, dar consideră că trebuiau purtate negocieri.
„Nu au venit în România. Deci nu au venit la actuala administrație. Au venit, s-au uitat pe hartă și au venit aici. Și ăștia din România, în loc de măcar… Eu n-am spus să-i refuze. În loc de măcar, pentru ei…. Să nu facă evaluare de securitate și de aia, dar măcar să fi negociat ceva. Nici asta nu au făcut.”, spune el.
Marius Tucă a intervenit. În opinia sa, actualii lideri politici nu au demonstrat până acum capacitatea de a negocia în relațiile internaționale.
„Am repetat și eu în seara asta că din partea lui Nicușor Dan, care n-a negociat niciodată, nici el, nici Ilie Bolojan, nici Miruță, nici Țoiu, aduceți-vă aminte. Dar n-au negociat de când sunt la putere absolut nimic, niciodată, nu erau în stare acum, când americanilor le arde buza, să înceapă ei să negocieze. Dacă ai fost tot timpul și ai mentalitatea de slugă, nu te trezești peste noapte că ești domn împărat și negociezi.”, a spus Marius Tucă.
„Votul nostru a fost, în primul rând, împotriva acestei administrații de la București, care a instrumentat această poveste pentru scopurile meschine ale cumpărării de indulgență.”, afirmă acesta.