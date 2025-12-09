Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „România este un stat eșuat, o societate distopică”

Adrian Severin: „România este un stat eșuat, o societate distopică”

Serdaru Mihaela
09 dec. 2025, 23:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 9 decembrie 2025, Adrian Severin face această „radiografie” dură, comparând România cu un cuib de cuci – un sistem parazitar unde elitele mici controlează totul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin a subliniat încă de la început că termenul „stat eșuat” nu reprezintă o figură de stil și nici o exagerare jurnalistică, ci un concept academic cu un conținut foarte precis.

„Îmi pare rău că spun un lucru care, din nefericire, devine banal. România este un stat eșuat, ceea ce, și conceptul ăsta nu e un concept jurnalistic, nu vreau să pun ceva rău despre jurnaliști, dar nu e un concept metaforic în sensul ăsta. Este stilul literar jurnalistic care folosește metafora, hiperbola, e firesc, e frumos, dar vreau să spun că nu e vorba doar de o figură de stil aici, când spunem stat eșuat, ca să punem accent pe cuvântul eșec, ci este din punct de vedere politologic este definită” , spune Adrian Severin.

Potrivit lui Adrian Severin, România actuală funcționează ca o societate distopică, în care realitatea a fost înlocuită de narațiuni propagate de o elită restrânsă. Fostul demnitar a argumentat că puterea politică, administrativă și decizională nu mai aparține instituțiilor democratice, ci unui grup foarte mic de potentați.

„Ei pretind că poporul conduce, dar în realitate poporul nu numai că nu conduce, dar este obligat să repete și să accepte tot felul de narative, cum se spune acuma. Narativele nu-s altceva decât niște minciuni, toate frumoase și care neagă complet realitatea. Suntem complet rupți de realitate, dar pe care se construiesc deciziile. Nu mai construim decizii pe baza realității, ci pe baza unor povești despre realitate. Și important aici este distopia. Este foarte important ca lumea să creadă în aceste narative, iar dacă lumea nu crede, să se prefacă că ea crede. Și cine nu se preface că ea crede, cum nu ne prefacem noi, este dușmanul poporului. Este etichetat imediat ca extremist” , conchide Andrian Severin.

Cele mai noi