Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Se încearcă crearea impresiei că Nicușor Dan este iubit de popor

Malina Maria Fulga
10 dec. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat gestul președintelui Nicușor Dan care, în timpul paradei cu ocazia Zilei Naționale a României, a ales să decoreze un veteran de război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan vorbește despre o încercare a autorităților statului, dar și a presei, de a crea o imagine neconformă cu realitatea a președintelui Nicușor Dan. Acesta aduce aminte de festivitățile de 1 decembrie, unde, spune el, presa încerca să-l prezinte drept un lider de stat iubit de popor și apropiat de oameni.

Vor să creeze impresia că Nicușor e iubit de popor. Drept pentru care s-au gândit ei, bucureșteni și ei, să se facă ceva de 1 decembrie. Să arate cum stă el cu poporul. Ai văzut după ce s-a terminat parada, el a mai rămas pe acolo. Știi că s-a dus la veterani. Dacă vrei să onorezi veteranul, nu golești piața ca să te întâlnești cu el. Îți onorezi eroii sub drapel, în timpul intonării muzicii militare sau în timpul procesiunii prin care manifești acea recunoștință supremă pentru ceea ce au făcut acești oameni, chiar și în absența cultului eroilor. Nu pui securitatea să golească locul și te duci la un biet om de 90 de ani sau cât o fi avut ca să dai mâna în fața reflectorului cu el, fără să fie nimeni de jur împrejur. Nu așa onorezi veteranul. Așa doar îți arăți obsesiile de pitic înspăimântat că s-ar putea cineva din mulțime să te tragă de ce, de adevărul tău?

Cu toate acestea, afirmă Valentin Stan, modul în care a ales să decoreze un veteran de război în timpul festivităților, eliberând locul și evitând interacțiunea cu mulțimea, ar arăta de fapt teama sa de a lua contact direct cu electoratul.

Ce rușine! Un om care este în scaunul cu rotile, adus în mijlocul pieței și în așa fel încât nimeni să nu-l deranjeze. Prezinți asta ca o culminație a registrului de popularitate care își bate joc fără să-și dea seama de ce este un veteran și un erou de război.

