Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Am scăpat de USR la Capitală, dar punem un USR-ist sub acoperire și lăsăm un candidat suveranist pe locul 2”

Andrei Rosz
09 dec. 2025, 22:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum rezultatul alegerilor la Capitală a fost bine pregătit de dinainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Fiecare mai ia o gură de aer, un pic de abur din cazan se eliberează. E mulțumită Franța, pentru că sigur are un USR-ist sub acoperire acolo. Dar e mulțumită, să zicem, și America, că nu e chiar USR-ul, este altceva. Sunt mulțumiți și suveraniștii, că uite, mai era un pic și câștigam.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum rezultatul alegerilor la Capitală a fost pregătit de dinainte. Acesta susține că aceste alegeri au fost pe același model cu cele din mai sau din decembrie 2024. Fostul ministru susține că alegerile de la capitală au împăcat toate părțile. Este fericită Franța, SUA și chiar și suveraniștii.

„Deci descrierea este că aceste alegeri sunt în același model cu alegerile din mai, acest an, cele prezidențiale, același model cu alegerile din decembrie, noiembrie – decembrie 2024. Cum să vă spun, unii dintre noi, și cred pe undeva că și dumneavoastră… Da, sigur nu pot să știu ce știați dumneavoastră. Dar unii dintre noi știau care va fi rezultatul, pentru că acest rezultat s-a stabilit înainte, în diverse locuri unde se iau asemenea decizii complet nedemocratice. Indiferent ce s-ar fi votat, deci indiferent de ce s-ar fi votat, rezultatul ăsta era pentru că așa trebuia să fie și este și acesta aranjat foarte bine. Adică, chipurile de USR am scăpat. Punem un primar care este USR-ist sub acoperire de liberal, aducem candidatul suveranist pe locul doi, indiferent ce câte voturi a luat și cum le-a luat. Că putea fi pe locul întâi sau pe locul 10. Fiecare mai ia o gură de aer, un pic de abur din cazan se eliberează. E mulțumită Franța, pentru că sigur are un USR-ist sub acoperire acolo. Dar e mulțumită, să zicem, și America, că nu e chiar USR-ul, este altceva. Sunt mulțumiți și suveraniștii, că uite, mai era un pic și câștigam. Putea, să știți, cum să spun, să fie 36% la 35% sau 35,9% și tot nu se trecea bariera respectivă. Și știm exact și ceea ce urmează. Pentru că dincolo de faptul că Bucureștiul, sigur, are nevoie de transporturi, de canalizare, de termoficare și așa mai departe, este o putere politică. Este o concentrare de putere politică în București, care determină și politica guvernului, care determină și politica președintelui sau care, în fine, poate să coopereze cu președintele care vrea să ducă țara într-o anumită direcție.”, a explicat fostul ministru.

