Adrian Severin: „Am scăpat de USR la Capitală, dar punem un USR-ist sub acoperire și lăsăm un candidat suveranist pe locul 2”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum rezultatul alegerilor la Capitală a fost bine pregătit de dinainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Fiecare mai ia o gură de aer, un pic de abur din cazan se eliberează. E mulțumită Franța, pentru că sigur are un USR-ist sub acoperire acolo. Dar e mulțumită, să zicem, și America, că nu e chiar USR-ul, este altceva. Sunt mulțumiți și suveraniștii, că uite, mai era un pic și câștigam. ”

