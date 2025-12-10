Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: O bună parte dintre suveraniști au stat acasă, la îndemnul lui Georgescu

Andrei Rosz
10 dec. 2025, 06:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerileUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Și în timp ce merg la vot, votanții partidelor, Ancuța îl devansează pe Băluță? Păi, ultimul tâmpit din piața… Era să-ți dau un nume de piață, dar mă lua CNCD-ul. Oricine o să-ți spună că așa se poate întâmpla doar dacă oameni din nucleul dur al PSD-ului au votat cu Anca Alexandrescu.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerile. Acesta a început prin a spune că o bună parte dintre suveraniști nu s-au prezentat la vot. Corul, votanții atașați de partide, au ieșit la vot pentru partidele susținute. Cu toate acestea, Anca Alexandrescu l-a depășit pe Daniel Băluță în clasament. Istoricul susține că votanți ai PSD au votat cu Anca Alexandrescu.

Avem, mai întâi, o candidatură independentă de la AUR, o lăsăm pe Anca deoparte. Și al doilea lucru, un comandament lansat de Călin Georgescu spre suveraniști. Stați acasă. Ne uităm la astea două și le punem lângă Băluță, să vedem ce iese. Amestecăm bine și ia să vedem ce ne iese nouă din mixtura asta. Păi, date certe, bucureștenii s-au prezentat la vot într-un procent infim. Unde-i zona lui 30%, 30 și ceva la sută. Bun, prietene dacă s-au dus atât de puțini… Mama sociologilor o să spună că s-a dus la vot corul, adică oamenii ăia super atașați de partide. Ceilalți au stat acasă, au zis bă, nu mă duc. Și o bună parte din suveraniști au stat acasă. O bună parte, la îndemnul lui Călin Georgescu. Îndemn, altminteri, din punctul meu de vedere, pe bună dreptate, lansat de Călin Georgescu, pentru că știm, vedem, înțelegem. Deci, o grămadă de suveraniști au stat acasă, au venit foarte puțini la vot. Ăștia care au venit sunt nucleul dur al partidelor. Da, ăia care votează. Și micuța Anca Alexandrescu îl devansează pe Băluță. O, da. Cu ce comandament de la Georgescu? Stați acasă ăia care ați votat cu Anca. Nu că avea ceva cu Anca, e vorba de viziunea lui despre întreaga situație. Așa deci, stați frumos acasă. Adică cine? Votanții Ancăi? Și în timp ce merg la vot, votanții partidelor, Ancuța îl devansează pe Băluță? Păi, ultimul tâmpit din piața, era să-ți dau un nume de piață, dar mă lua CNCD-ul, o să-ți spună că așa se poate întâmpla doar dacă oameni din nucleul dur al PSD-ului au votat cu Anca Alexandrescu.

