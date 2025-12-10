Valentin Stan: O bună parte dintre suveraniști au stat acasă, la îndemnul lui Georgescu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Și în timp ce merg la vot, votanții partidelor, Ancuța îl devansează pe Băluță? Păi, ultimul tâmpit din piața… Era să-ți dau un nume de piață, dar mă lua CNCD-ul. Oricine o să-ți spună că așa se poate întâmpla doar dacă oameni din nucleul dur al PSD-ului au votat cu Anca Alexandrescu.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum îndemnul lui Călin Georgescu de boicotare a votului a schimbat alegerile. Acesta a început prin a spune că o bună parte dintre suveraniști nu s-au prezentat la vot. Corul, votanții atașați de partide, au ieșit la vot pentru partidele susținute. Cu toate acestea, Anca Alexandrescu l-a depășit pe Daniel Băluță în clasament. Istoricul susține că votanți ai PSD au votat cu Anca Alexandrescu.