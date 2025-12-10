Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Nimeni nu ne vrea, dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia”

Adrian Severin: „Nimeni nu ne vrea, dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia”

Andrei Rosz
10 dec. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Nimeni nu ne vrea, dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem nicăieri, nu mai contăm. Cândva puteam conta. Eu am spus cândva că suntem elementul central în strategia periferică a Statelor Unite, a puterilor occidentale euroatlantice.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Acesta a început prin a spune că nicăieri e cel mai greu de descris. România, în viziunea politicianului, este nicăieri și nu mai contează. Acesta menționează că am fi putut conta cu ani în urmă, însă acum suntem neimportanți.

„Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem nicăieri, nu mai contăm. Cândva puteam conta. Eu am spus cândva că suntem elementul central în strategia periferică a Statelor Unite, a puterilor occidentale euroatlantice. Acuma nici asta nu mai suntem, mai ales dacă se va realiza această Antantă, această înțelegere ruso-americană pe care o anticipăm de multă vreme. Ca posibilitate, putea să fie o înțelegere euro-rusă, dar n-a fost, pentru că așa au fost liderii Europei de astăzi. Și acum ei sunt prinși în cleștele acesta ruso-american. Cine? Uniunea Europeană. Deci și România este prinsă în acest clește. Și aș mai spune un lucru pe care, din păcate, l-am anticipat de mult și speram să n-am dreptate. Nimeni nu ne vrea. Nimeni nu e interesat de noi. Dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia. Deci eu nu vreau sticla asta de apă, dar nu vreau nici ca dumneavoastră să o aveți.”, a explicat fostul ministru.

