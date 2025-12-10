Adrian Severin: „Nimeni nu ne vrea, dar nimeni nu vrea ca altul să ne ia”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Europa este prinsă în cleștele înțelegerii dintre Rusia și Statele Unite ale Americii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nicăieri e cel mai greu de descris. Nu suntem nicăieri, nu mai contăm. Cândva puteam conta. Eu am spus cândva că suntem elementul central în strategia periferică a Statelor Unite, a puterilor occidentale euroatlantice.”

