Adrian Severin: „Nu avem instrumentul necesar pentru a comunica cu America reală”

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a vorbit despre incapacitatea României de a comunica eficient cu administrația americană actuală, subliniind lipsa unor canale reale de dialog cu „America reală”. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Severin a afirmat că România nu dispune, în acest moment, de persoane sau structuri capabile să poarte un dialog direct cu decidenții de la Washington. El a ridicat problema absenței accesului la Casa Albă, Departamentul de Stat sau la figuri-cheie ale administrației americane, considerând această situație extrem de periculoasă într-un moment de reașezare globală.

Adrian Severin: „Din păcate, avem o problemă. Nu avem instrumentul necesar pentru comunicare. Cine comunică astăzi cu America, America reală? Cine poate să spună că are ușa deschisă la Casa Albă sau la Departamentu de Stat sau că îi dă telefon lui Rubio și răspunde. Cred că asta ar trebui făcut acum, să iei cumva legătura cu administrația americană. Să îi spui că suntem aici, e o chestiune foarte importantă, nu o respingem, trebuie să lucrăm însă la ea. Principiul este ok, l-am acceptat, dar știm că diavolul se ascunde în detalii, pentru ca împreună să construim ceva care să atingă rezultatul”

Ediție integrală