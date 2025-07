Adrian Severin: „Nu trebuie să pedepsim oamenii care încasează sporurile de salariu pe bună dreptate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre măsurile de austeritate propuse de către noul guvern în vederea scăderii deficitului bugetar, mai exact, despre tăierea sporurilor funcționarilor publici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin critică dur propunerile noului guvern pentru creșterea bugetului de stat, catalogând măsurile de austeritate care vizează veniturile cetățenilor drept abuzive. Având în vedere că Curtea Constituțională a stabilit o lege, el susține că este abuziv ca această decizie să fie încălcată pentru a acoperi un deficit creat de proasta gestionare a bugetului de stat de către guvernul anterior.

„Exemplu pe care îl luăm, arată și altceva, nu numai o gândire greșită din punct de vedere economic și social, dar și din punct de vedere juridic. Iarăși continuăm cu abuzurile. Curtea Constituțională, în trecutul ei mai fericit, a spus foarte clar că orice convenție care se stabilește rămâne să deruleze până la capăt sub imperiul acelei legi. El vine acum și spune, nu contează. Eu modific un contract care s-a încheiat acum 10 ani, acum 20 de ani, pentru că am nevoie. Cine are nevoie? Păi noi, care am dus țara în marginea prăpastiei. Guvernele USR, UDMR, PSD…”