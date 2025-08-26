Adrian Severin: „Parlamentul European nu servește interesele cetățenilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre mecanismele de putere din interiorul Uniunii Europene. Fostul ministru de Externe a subliniat că lideri precum Ursula von der Leyen sunt doar instrumente ale unor grupuri de interese. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Ursula von der Leyen este și ea un instrument”

Adrian Severin a explicat că Ursula von der Leyen nu decide singură. Ea reprezintă voința unei majorități fragile din Parlamentul European și din capitalele europene.

„Lupta este strâns puternică, forțele sunt relativ echilibrate, cum este o dinamică a lor și cred și eu că nu va fi atât de simplu să se separe apele de uscat și să se încheie această bătălie. Nu cred însă că totul depinde de câteva persoane. Ursula von der Leyen este și ea un instrument.”, a spus Adrian Severin.

Instituțiile europene nu mai răspund cetățenilor

Fostul ministru de Externe a explicat că instituțiile europene au deviat de la rolul democratic. Ele sunt supuse unor grupuri de interese.

„Și a unei majorități în capitalele europene, că până la urmă, din păcate, Parlamentul European nu servește interesele celor care l-au constituit prin vot, adică cetățenii europeni, ci servește interesele celor care i-au pus pe candidați pe liste și acestea sunt guvernele naționale, până la urmă, sau partidele naționale, dar și acelea acționând sub umbrela guvernelor naționale. (…) Instituțiile europene nu mai acționează ca răspuns la mandatul cetățenilor sau la așteptările cetățenilor, ci ca răspuns la deciziile unei oligarhii, a unor grupuri adesea oculte…. Dacă stăm și ne uităm la tratatele europene, să știți că nu există un deficit democratic, cum se spune, după texte. Stăm bine la capitolul democrație, dar aceste texte nu mai sunt aplicate, nu mai sunt respectate.”, a afirmat Severin.

