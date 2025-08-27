Adrian Severin: „Partidele principale din Europa sunt pe cale de dispariție”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a atras atenția asupra unui fenomen social îngrijorător în spațiul european, și anume dispariția partidelor tradiționale. Acesta susține că, odată cu dispariția acestor partide, se remarcă și o criză a democrației în spațiul european. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin vorbește cu îngrijorare despre cum, în multe țări europene, partidele social-democrate au cunoscut un declin clar în ultimii ani, deși în trecut dominau scena politică. Invitatul este de părere că acest fenomen a dus la o așa-zisă criză democratică în spațiul european, făcând referire la o transformare profundă a sistemului democratic, care, potrivit lui, a fost înlocuit cu o formă de oligarhizare.