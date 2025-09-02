Adrian Severin: „Pentru ca noi să beneficiem de ARTICOLUL 5 din Nato a trebuit să plătim foarte mult prin bugetele de apărare”

Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 2 septembrie 2025, a vorbit despre adevărata natură a păcii și garanțiile de securitate în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Adrian Severin subliniază că nu orice pace este acceptabilă și pune accent pe importanța unor garanții reale, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru România. Severin afirmă că, pe de o parte, Ucraina trebuie să primească garanții de securitate, dar, pe de altă parte, și Rusia are nevoie de astfel de garanții, pentru că războiul a început parțial din cauza percepției amenințării la adresa securității lor.

„Ucraina trebuie să primească garanții de securitate, dar și rușii trebuie să primească garanții de securitate pentru că războiul a început, printre altele, tocmai sub motivul că securitatea lor este amenințată” , spune Adrian Severin

Severin pune o întrebare esențială: ce garanții concrete de pace și securitate poate primi Ucraina, care să le protejeze nu doar pe ele ci și pe România? Zelenski propune întărirea armatei ucrainene, inclusiv cu o industrie de armament greu. Severin spune că, deși o armată ucraineană puternică poate asigura securitate față de Rusia, ar crea nesiguranță pentru România, Ungaria, Slovacia și Polonia.

„Ce garanții de pace primește Ucraina care să reprezinte, nu numai mai multă securitate pentru ea, dar și securitatea pentru România? Zelenski spune, principala garanție este să întărim armata, să o înarmăm. Poate că o asemenea armată ar da un plus de securitate Ucrainei în relația cu Rusia, deși disproporția dintre cele două rămâne, dar cu certitudine ar crea insecuritate pentru România, pentru Ungaria, pentru Slovacia și chiar pentru Polonia” , afirmă Severin.

Adrian Severin critică faptul că aceste garanții și eforturi ale României sunt acum oferite ca „premiu” Ucrainei, care, în opinia lui, a fost împinsă în război de Marile Puteri Occidentale, nu de România. În concluzie, Adrian Severin spune că dacă Occidentul și Ucraina doresc garanții de securitate, ar trebui să le ofere și ei reciproc ceva echivalent, nu să ceară României și celorlalte țări să suporte singure toate costurile și riscurile.