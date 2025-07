Adrian Severin: „Regele Spaniei a venit pentru prima dată în România și se duce la Cincu. Acolo nu este un teritoriu spaniol”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat vizita regelui Spaniei în România, precum și modul în care noul președinte al României a reprezentat statul cu prilejul acestei întâlniri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin ridică problema existenței trupelor spaniole pe teritoriul României, susținând că acest lucru ar fi neconstituțional. De asemenea, acesta acuză autoritățile române de o atitudine umilă și supusă în această situație, susținând că, din punct de vedere al protocolului oficial, regele Spaniei ar fi trebuit să aibă o vizită oficială în capitala României, nu ca președintele României să meargă la Cincu pentru a-l întâmpina.

„Eu pot să aduc și niște reproșuri regelui Spaniei și diplomației spaniole. Cum vii așa într-o țară și te duci, că tu ai niște soldați. Deci sunt soldați spanioli pe teritoriul României? Stați, că sunt? S-a discutat, a votat Parlamentul? Nu vreau să intru acum în chestiunile legale. Eu nu știam că avem atâtea țări prietene, între ghilimele, care ne ocupă militaricește. E o chestie foarte serioasă. De 35 de ani, nu legislația pe care am făcut-o, am făcut 101 de legi ale reformei, niciuna nu deschidea posibilitatea ca Armata Română să fie pusă sub control străin, ca teritoriul României să fie ocupat de forțe străine, fără ca Parlamentul să decidă. Interpretările care se dau și legilor, care au fost prostește modificate și servil modificate ulterior, și interpretările sunt excesive. Eu nu cred că noi avem în tratatul de aderare la NATO vreo obligație să punem teritoriul nostru la dispoziția trupelor străine fără să existe un acord al Parlamentului României. Ele pot să se așeze aici, dar după ce avem o dezbatere parlamentară care implică reprezentanții întregului popor. Legea spune altfel, modificați-o, este neconstituțională.”