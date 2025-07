Adrian Severin: „Rețeaua SOROȘISTĂ este transfrontalieră, nu se rezumă la SUA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre extinderea rețelei Soros în Europa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre rețeaua Soros. Deși ar putea părea o rețea extinsă doar pe zona SUA, spune politicianul, nu este cazul. Această rețea este una care nu ține de frontiere, cu atât mai puțin de continente. Această rețea, explică fostul ministru, este extinsă și în Europa Occidentală de unde vin curentele și spre România. Ca o manifestare a acestei rețele, spune Severin, este puterea USR-ului. Deși nu este printre cele mai votate partide din țară, acesta manifestă o putere decizională foarte mare. În acest sens, politicianul remarcă moartea democrației.

„Vorbim despre o rețea globalistă, soroșistă, despre o rețea care este cea transfrontalieră, deasupra tuturor frontierelor, o rețea care nu se limitează la Statele Unite ale Americii, unde, de fapt, e o luptă între acești soroșiști și naționaliștii sau suveraniștii, care sunt și ăia imperialiști, la urma urmei, pentru că ei vor într-o lume a statelor-națiune să fie numărul unu. Dar asta este un alt subiect, este o altă abordare a problemei. Însă această revoluție globalistă, soroșistă nu este localizată numai în America, ea trece și în Europa și știm că aici, cel puțin, Europa Occidentală este contaminată și de acolo ni se importă și nouă prin intermediul unor agenturi, că altfel nu pot să spun. Gândiți-vă încă o dată la un lucru. Eu consider, și este opinia mea, și am dreptul, cel puțin pentru o vreme, încă s-o mai exprim. Dacă eu consider că USR-ul este coloana a 5-a a globalismului soroșist în România și constat că poporul român, de bine, de rău, a plasat-o pe locul patru abia în ierarhia voturilor… Și cu toate astea, USR-ul reprezintă la ora actuală principala forță politică în conducere a țării. Ne dăm seama că, de fapt, democrația este moartă și din acest punct de vedere.”, a explicat Adrian Severin.