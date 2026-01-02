Prima pagină » Social » Nu e o glumă. Au apărut primii ghiocei în România. Unde au fost fotografiați în prima zi a anului 2026

Nu e o glumă. Au apărut primii ghiocei în România. Unde au fost fotografiați în prima zi a anului 2026

Oana Zvobodă
02 ian. 2026, 12:43, Social
În prima zi din an, ghioceii au început să răsară în Dobrogea și să fie admirați de iubitorii de natură. Simbolul primăverii a fost imortalizat de pasionații de fotografie.

Ghiocelul dobrogean se întâlneşte doar în nordul Dobrogei, în regiunea Măcin – Isaccea – Teliţa – Babadag – Enisala.

„Este 1 ianuarie, iar în Munții Măcin, la Greci, județul Tulcea, au apărut ghioceii.

Pentru prima dată anul acesta, natura a ales să ne surprindă mai devreme decât ne-am fi așteptat”, a scris George Nica pe pagina sa de Facebook.

Ghiocei se găsesc și în Pădurea Babadag.

Plantele sunt înscrise pe Lista Roşie a speciilor periclitate. Ghiocelul de Dobrogea este protejat prin lege, dar puţini se mulţumesc să îl admire şi să-l fotografieze.

