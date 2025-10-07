Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”

Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”

Cătălin Costache
07 oct. 2025, 22:23, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”

În ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, fostul ministru de Externe Adrian Severin a declarat că România traversează o perioadă de „dezordine constituțională”, în care instituțiile statului nu ar mai funcționa conform principiilor prevăzute în Constituție. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Suntem într-o situație de dezordine constituțională, de suspendare a Constituției. Practic, nicio instituție în acest moment nu funcționează conform Constituției. Din punctul acesta de vedere, ea este nelegitimă”, a afirmat Severin.

El a explicat că această disfuncționalitate este resimțită direct de cetățeni, care nu mai au încredere în instituțiile publice: „Cetățenii simt că acel contract social pe care l-au încheiat în modul cel mai concret prin referendumul pentru Constituție este încălcat, că statul nu livrează, nu își îndeplinește obligațiile.”

În opinia sa, România nu ar mai funcționa ca o democrație, ci ca o oligarhie: „Partea cea mai grea a loviturii de stat nu este schimbarea unui conducător legitim cu unul nelegitim, ci schimbarea regimului de guvernare al țării. Nu mai suntem o democrație, suntem o oligarhie. Oligarhia, prin esența ei, conduce o țară în interesul membrilor ei.”

Severin a adăugat că această oligarhie ar include atât factori interni, cât și influențe externe, ceea ce, în opinia sa, ar putea pune în pericol stabilitatea națională: „În această oligarhie sunt și români, dar sunt și străini. Pe termen lung, țara se poate duce pe traseele cele mai periculoase, către țintele cele mai nedorite.”

El a încheiat subliniind că ruptura dintre stat și cetățeni este tot mai vizibilă: „Coeziunea națională este aproape ruptă. Aproape orice cetățean al României, cu excepția unei minorități de descreierați, înțelege că această țară este neguvernată în interesul lui și din această cauză devine și neguvernabilă.”

Ediție integrală

Mediafax
Atenție dacă ai această monedă de 2 euro în buzunar: poate valora până la 26.000 de euro
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Horoscop 8 octombrie 2025. O zi a deciziilor importante: zodia care va închide capitole vechi
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Ciclonul Barbara aduce potop în Bucureşti şi 5 judeţe: va ploua cât pentru 3 luni
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Abia acum s-a aflat din ce cauză a murit Felix Baumgartner! Ce dezvăluiri au făcut anchetatorii la trei luni după decesul sportivului
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
S-a stins marele actor din ‘Fantoma de la Operă’. Boala l-a răpus prea devreme: A fost o stea pe scenă
Evz.ro
Viața după aplauze. Un mare actor de comedie se confruntă cu frigul și facturile
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 a rezolvat un mister al planetei Venus
ULTIMA ORĂ Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
23:14
Ciclonul Barbara a cauzat PAGUBE semnificative în București și în județul Ilfov: Copaci căzuți și mai multe autoturisme afectate
VIDEO Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
23:07
Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor
ACTUALITATE ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
22:28
ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi fost reținut de Poliție
COMERȚ Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”
22:11
Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”
ACTUALITATE Ministrul Transporturilor anunță că structurile sunt pregătite să facă față situației meteorologice
22:04
Ministrul Transporturilor anunță că structurile sunt pregătite să facă față situației meteorologice