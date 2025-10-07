Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării”

În ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, fostul ministru de Externe Adrian Severin a declarat că România traversează o perioadă de „dezordine constituțională”, în care instituțiile statului nu ar mai funcționa conform principiilor prevăzute în Constituție. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Suntem într-o situație de dezordine constituțională, de suspendare a Constituției. Practic, nicio instituție în acest moment nu funcționează conform Constituției. Din punctul acesta de vedere, ea este nelegitimă”, a afirmat Severin.

El a explicat că această disfuncționalitate este resimțită direct de cetățeni, care nu mai au încredere în instituțiile publice: „Cetățenii simt că acel contract social pe care l-au încheiat în modul cel mai concret prin referendumul pentru Constituție este încălcat, că statul nu livrează, nu își îndeplinește obligațiile.”

În opinia sa, România nu ar mai funcționa ca o democrație, ci ca o oligarhie: „Partea cea mai grea a loviturii de stat nu este schimbarea unui conducător legitim cu unul nelegitim, ci schimbarea regimului de guvernare al țării. Nu mai suntem o democrație, suntem o oligarhie. Oligarhia, prin esența ei, conduce o țară în interesul membrilor ei.”

Severin a adăugat că această oligarhie ar include atât factori interni, cât și influențe externe, ceea ce, în opinia sa, ar putea pune în pericol stabilitatea națională: „În această oligarhie sunt și români, dar sunt și străini. Pe termen lung, țara se poate duce pe traseele cele mai periculoase, către țintele cele mai nedorite.”

El a încheiat subliniind că ruptura dintre stat și cetățeni este tot mai vizibilă: „Coeziunea națională este aproape ruptă. Aproape orice cetățean al României, cu excepția unei minorități de descreierați, înțelege că această țară este neguvernată în interesul lui și din această cauză devine și neguvernabilă.”

