Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina

Orașul Narva, situat la granița estică a Estoniei și NATO, este considerat unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale alianței din cauza proximității sale față de Rusia și a compoziției sale demografice, unde aproximativ 95% dintre locuitori sunt vorbitori de limbă rusă. Potrivit autorităților estoniene, țara baltică se confruntă în ultimele săptămâni cu o campanie de propagandă rusă care sugerează ideea proclamării unei „Republici Populare Narva”, scrie publicația BILD.

Analiștii și experții în securitate subliniază mai multe scenarii prin care Rusia ar putea încerca să destabilizeze Estonia. În timp ce toată atenția este îndreptată asupra conflictului dintre Statele Unite și Iran și asupra crizei petrolului, serviciile de informații estoniene văd în campania de propagandă a Rusiei o posibilă pregătire narativă pentru o invazie a țării baltice, care este comparabilă cu începutul invaziei ruse în Ucraina din primăvara anului 2014.

La acea vreme, serviciile de informații ruse și colaboratorii lor locali au proclamat mai multe Republici Populare în regiunile vorbitoare de limbă rusă din Ucraina. Cu toate acestea, separatiștii au reușit doar în Donețk și Luhansk datorită intervenției masive a „omuleților verzi”.

Rușii plănuiesc să destabilizeze Estonia, pe modelul Ucrainei

De la începutul lunii martie, pe rețelele de socializare, în special pe Telegram și VKontakte, au apărut numeroase apeluri la acțiune, unde oamenii sunt îndemnați să distribuie pliante, să comită acte de sabotaj sau să se înarmeze pentru a proclama „Republica Populară Narva”, care urmează să fie apărată prin forța armelor, cu ajutorul armatei ruse.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe sloganuri, printre care „Ruși, nu suntem singuri” sau „Țara Rusiei se întinde de la Narva până la Püssi (un alt oraș din nord-estul Estoniei)”. În toate postările se îndeamnă la luptă armată. Mai mult, sunt distribuite hărți și steaguri ale presupusei „Republici Populare” ruse din Estonia.

Potrivit Martei Tuule, purtătoare de cuvânt a Poliției de Stat Estoniene (Kapo), postările pe rețelele de socializare fac parte dintr-o campanie de dezinformare care vizează semănarea confuziei și divizarea societății. „Astfel de tehnici au fost deja folosite în Estonia și în alte țări. Este o metodă simplă și ieftină de a tulbura și intimida societatea”, a explicat aceasta.

O sursă din cercurile de informații estoniene a declarat pentru BILD că „nu este o coincidență faptul că această campanie începe acum, având în vedere că lumea este cu ochii pe Iran”. Sursa consultată de publicația germană a precizat, de altfel, că „nu este încă clar care este scopul exact al acestei narațiuni”. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca aceasta să aibă scopul de a pregăti o invazie rusească după modelul invadării Ucrainei din 2014”.

