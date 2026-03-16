Prima pagină » Știri externe » Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina

Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina

16 mart. 2026, 21:11, Știri externe
Rusia pregătește terenul pentru o agresiune hibridă împotriva Estoniei. Scenariul se bazează pe modelul „omuleților verzi” din Ucraina

Orașul Narva, situat la granița estică a Estoniei și NATO, este considerat unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale alianței din cauza proximității sale față de Rusia și a compoziției sale demografice, unde aproximativ 95% dintre locuitori sunt vorbitori de limbă rusă. Potrivit autorităților estoniene, țara baltică se confruntă în ultimele săptămâni cu o campanie de propagandă rusă care sugerează ideea proclamării unei „Republici Populare Narva”, scrie publicația BILD.

Analiștii și experții în securitate subliniază mai multe scenarii prin care Rusia ar putea încerca să destabilizeze Estonia. În timp ce toată atenția este îndreptată asupra conflictului dintre Statele Unite și Iran și asupra crizei petrolului, serviciile de informații estoniene văd în campania de propagandă a Rusiei o posibilă pregătire narativă pentru o invazie a țării baltice, care este comparabilă cu începutul invaziei ruse în Ucraina din primăvara anului 2014.

La acea vreme, serviciile de informații ruse și colaboratorii lor locali au proclamat mai multe Republici Populare în regiunile vorbitoare de limbă rusă din Ucraina. Cu toate acestea, separatiștii au reușit doar în Donețk și Luhansk datorită intervenției masive a „omuleților verzi”.

Rușii plănuiesc să destabilizeze Estonia, pe modelul Ucrainei

De la începutul lunii martie, pe rețelele de socializare, în special pe Telegram și VKontakte, au apărut numeroase apeluri la acțiune, unde oamenii sunt îndemnați să distribuie pliante, să comită acte de sabotaj sau să se înarmeze pentru a proclama „Republica Populară Narva”, care urmează să fie apărată prin forța armelor, cu ajutorul armatei ruse.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe sloganuri, printre care „Ruși, nu suntem singuri” sau „Țara Rusiei se întinde de la Narva până la Püssi (un alt oraș din nord-estul Estoniei)”. În toate postările se îndeamnă la luptă armată. Mai mult, sunt distribuite hărți și steaguri ale presupusei „Republici Populare” ruse din Estonia.

Potrivit Martei Tuule, purtătoare de cuvânt a Poliției de Stat Estoniene (Kapo), postările pe rețelele de socializare fac parte dintr-o campanie de dezinformare care vizează semănarea confuziei și divizarea societății. „Astfel de tehnici au fost deja folosite în Estonia și în alte țări. Este o metodă simplă și ieftină de a tulbura și intimida societatea”, a explicat aceasta.

O sursă din cercurile de informații estoniene a declarat pentru BILD că „nu este o coincidență faptul că această campanie începe acum, având în vedere că lumea este cu ochii pe Iran”. Sursa consultată de publicația germană a precizat, de altfel, că „nu este încă clar care este scopul exact al acestei narațiuni”. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca aceasta să aibă scopul de a pregăti o invazie rusească după modelul invadării Ucrainei din 2014”.

Miting uriaș la Budapesta înaintea alegerilor. Viktor Orbán: „Nu voi permite ca Ungaria să fie jefuită”. Reacția lui Peter Magyar

Cum răspund China, Japonia, Coreea de Sud și aliații europeni la cererile lui Trump de asistență militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Se conturează un mare NU

Iranul îl ironizează pe Trump pentru că a cerut ajutorul aliaților în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: „Este închisă doar pentru dușmanii noștri“. Ce condiție pune Teheranul navelor chineze care vor să traverseze

SCANDALOS Caz halucinant: O femeie a petrecut aproape șase luni în închisoare din cauza unei erori a Inteligenței Artificiale
20:37
Caz halucinant: O femeie a petrecut aproape șase luni în închisoare din cauza unei erori a Inteligenței Artificiale
CONTROVERSĂ NY Post: Trump a fost informat că Mojtaba Khamenei, noul lider al Iranului, ar fi gay. Care a fost reacția președintelui SUA
20:12
NY Post: Trump a fost informat că Mojtaba Khamenei, noul lider al Iranului, ar fi gay. Care a fost reacția președintelui SUA
INEDIT Valea Morții a înflorit spectaculos: cel mai frumos peisaj din ultimul deceniu
19:47
Valea Morții a înflorit spectaculos: cel mai frumos peisaj din ultimul deceniu
FLASH NEWS Pakistanul a bombardat Kabul. Imagini cu o explozie în capitala Afganistanului
19:33
Pakistanul a bombardat Kabul. Imagini cu o explozie în capitala Afganistanului
RĂZBOI Trump îi critică pe aliații care nu vor să îi ajute pentru reluarea traficului prin Ormuz. Ce spune președintele SUA despre țările care l-au refuzat
19:27
Trump îi critică pe aliații care nu vor să îi ajute pentru reluarea traficului prin Ormuz. Ce spune președintele SUA despre țările care l-au refuzat
FLASH NEWS Rusia taie accesul la Telegram. Aplicația nu mai funcționează în marile orașe, cu câteva săptămâni înainte de blocarea oficială a platformei
19:18
Rusia taie accesul la Telegram. Aplicația nu mai funcționează în marile orașe, cu câteva săptămâni înainte de blocarea oficială a platformei
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Click
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Bomba anului! Jador și Oana s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cauza prăbușirii civilizației mayașe ar fi alta decât am crezut până acum
FLASH NEWS Ministrul Muncii: Amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
20:36
Ministrul Muncii: Amendamentul PSD privind pachetul de solidaritate ar crește veniturile pentru 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii
FLASH NEWS Oana Țoiu anunță că MAE primește un buget de 0,8% din PIB pentru 2026: „E ultimul an în care ne permitem să nu investim suficient în politica externă”
20:03
Oana Țoiu anunță că MAE primește un buget de 0,8% din PIB pentru 2026: „E ultimul an în care ne permitem să nu investim suficient în politica externă”
FLASH NEWS Bugetul Ministerului Sănătății a primit aviz favorabil. Alexandru Rogobete: „Este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025”
19:52
Bugetul Ministerului Sănătății a primit aviz favorabil. Alexandru Rogobete: „Este un buget mai mare decât execuţia în anul 2025”
FLASH NEWS PSD dă prima lovitură în Parlament. Comisia de Muncă a trecut amendamentele social-democraților la Legea bugetului, în ciuda opoziției PNL și USR
19:41
PSD dă prima lovitură în Parlament. Comisia de Muncă a trecut amendamentele social-democraților la Legea bugetului, în ciuda opoziției PNL și USR
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
19:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
UTILE Cum dregi ciorba, dacă ai scăpat prea multă sare în ea. Ingredientul aflat la îndemâna oricui, care face minuni în oală
19:20
Cum dregi ciorba, dacă ai scăpat prea multă sare în ea. Ingredientul aflat la îndemâna oricui, care face minuni în oală

