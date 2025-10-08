Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din Ucraina înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat ultimele semnale din spațiul european privind conflictul din Ucraina și modul în care marile puteri își ajustează discursul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Am făcut rapoarte în legătură cu situația din Ucraina înainte de război”

Fostul ministru de externe a amintit că, încă dinaintea izbucnirii războiului, existau rapoarte privind dificultățile interne ale Ucrainei. El a spus că s-au observat probleme serioase legate de corupție, coeziune socială și democrație.

„Este interesant aici un detaliu din textul citit de dumneavoastră, că vechile practici subzistă și în aceste condiții de război. Că noi știam numai de practici bune, nu știam de practici rele. Este foarte adevărat însă, pentru că și eu am făcut rapoarte în legătură cu situația din Ucraina înainte de război, și alții, și toți au remarcat problemele pe care le are țara cu coeziunea internă, cu democrația, cu corupția și altele, și altele la fel.”, afirmă acesta.

Europa nu mai discută despre înarmarea Ucrainei

Severin a spus că, deși schimbarea este lentă, marile puteri europene încep să-și redefinească pozițiile. În opinia sa, există semnale care arată începutul unei noi etape, în care accentul se pune pe apărarea Europei, nu pe înarmarea Ucrainei.