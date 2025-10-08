Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din Ucraina înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat ultimele semnale din spațiul european privind conflictul din Ucraina și modul în care marile puteri își ajustează discursul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Fostul ministru de externe a amintit că, încă dinaintea izbucnirii războiului, existau rapoarte privind dificultățile interne ale Ucrainei. El a spus că s-au observat probleme serioase legate de corupție, coeziune socială și democrație.
„Este interesant aici un detaliu din textul citit de dumneavoastră, că vechile practici subzistă și în aceste condiții de război. Că noi știam numai de practici bune, nu știam de practici rele. Este foarte adevărat însă, pentru că și eu am făcut rapoarte în legătură cu situația din Ucraina înainte de război, și alții, și toți au remarcat problemele pe care le are țara cu coeziunea internă, cu democrația, cu corupția și altele, și altele la fel.”, afirmă acesta.
Severin a spus că, deși schimbarea este lentă, marile puteri europene încep să-și redefinească pozițiile. În opinia sa, există semnale care arată începutul unei noi etape, în care accentul se pune pe apărarea Europei, nu pe înarmarea Ucrainei.
„Observăm, dacă ne uităm, că începe să se schimbe direcția vântului. Dar deja virajul a început și vedem colo și colo de pildă chiar pe domnul Mertz, primul ministru, cancelarul, primul ministru german, l-am auzit spunând: sigur, Ucraina va trebui să stabilească frontierele, dar cu grijă ca să aibă frontierele pe care le poate apăra. Cine? Ea le poate apăra! Adică de acum o să fiți, după războiul ăsta, pe picioarele voastre, pe contul vostru. Iar președintele Conferinței pentru securitate de la München, o conferință foarte interesantă și importantă, la care a vorbit și domnul Putin cu niște ani în urmă și le-a spus lucruri care s-au întâmplat după aceea, deci nu i-a mințit. Ei bine, președintele acestea spunea, la un interviu pe care eu l-am văzut: Rusia nu prezintă un risc semnificativ pentru securitatea Europei. Deci, dintr-o dată, acel demon extraordinar care ne determina să ne înarmăm și să sprijinim Ucraina, că dacă pică Ucraina ne-am dus de râpă, iată că de la acest nivel vin semne, ele sunt aici și acolo, le auzim, le vedem. Deja și la Copenhaga s-a discutat despre înarmarea membrilor NATO, despre înarmarea țărilor membre ale Uniunii Europene, despre asta s-a discutat, nu despre înarmarea Ucrainei. E o nuanță, este o nuanță foarte fină.”, afirmă invitatul.