Adrian Severin: „SUA nu LUPTĂ pentru noi, ne dau doar impulsuri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre implicațiile SUA în anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „SUA cercetează anularea alegerilor nu ca să facă dreptate în România ”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre investigația din SUA legată de anularea alegerilor din România. Acesta susține că americanii sunt interesați de anularea alegerilor din România din motive strict legate de propria lor administrație. Politicianul susține că Trump este la curent cu faptul că alegerile din România s-au anulat cu ajutor din SUA. Mai mult de atât, președintele american știe că FBI-ul și alte instituții americane au ajutat la acest act. Motivul investigației nu este corectarea unor greșeli din România, spune politicianul. SUA cercetează acest caz pentru a elimina din propriul sistem oamenii care au ajutat. Trump își creează muniție, spune Severin, pentru un război intern pe care îl duce.

Singura salvare a românilor, spune fostul ministru, este doar prin propria putere. Nicio putere externă nu va interveni direct în acțiunile din țară. CIA, exemplifică acesta, a ajutat la multe revoluții, dar care au fost făcute, în final, tot de acele popoare. Acesta subliniază că SUA nu luptă pentru noi, ci sunt date câteva impulsuri de care România trebuie să profite.