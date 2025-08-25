Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „SUA nu LUPTĂ pentru noi, ne dau doar impulsuri”

Andrei Rosz
26 aug. 2025, 00:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre implicațiile SUA în anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre investigația din SUA legată de anularea alegerilor din România. Acesta susține că americanii sunt interesați de anularea alegerilor din România din motive strict legate de propria lor administrație. Politicianul susține că Trump este la curent cu faptul că alegerile din România s-au anulat cu ajutor din SUA. Mai mult de atât, președintele american știe că FBI-ul și alte instituții americane au ajutat la acest act. Motivul investigației nu este corectarea unor greșeli din România, spune politicianul. SUA cercetează acest caz pentru a elimina din propriul sistem oamenii care au ajutat. Trump își creează muniție, spune Severin, pentru un război intern pe care îl duce.

Singura salvare a românilor, spune fostul ministru, este doar prin propria putere. Nicio putere externă nu va interveni direct în acțiunile din țară. CIA, exemplifică acesta, a ajutat la multe revoluții, dar care au fost făcute, în final, tot de acele popoare. Acesta subliniază că SUA nu luptă pentru noi, ci sunt date câteva impulsuri de care România trebuie să profite.

Revenind, însă, trebuie să spunem lucruri, după părerea mea, esențiale. Americanii sunt interesați să obțină cât mai multe detalii în legătură, nu cu anularea alegerilor și cu lovitura de stat, ca să spunem lucrurilor pe nume, până la urmă. Ei știu că a fost o lovitură de stat, știu că a fost implicată administrația americană. Știu că a fost implicat FBI-ul și alte instituții, pe care Trump vrea să le cheme la ordine. Ei fac această cercetare nu ca să facă dreptate în România, ci ca să-i execute pe ai lui, ca să aibă muniție în războiul cvazi-civil, sau în cvazi-războiul civil, pe care îl duce acolo. Aceste consecințe vor fi numai în măsura în care poporul român se va ridica. Nicăieri, că vorbim de CIA, care a făcut și care a dres. Sigur, CIA a provocat foarte multe revolte locale, foarte multe revoluții, foarte multe răscoale. Dar răscoalele au fost făcute de poporul acela. Deci putem să primim niște impulsuri. SUA nu luptă pentru noi. SUA, și orice altă putere străină care ar fi în această situație, ne dă impulsuri pentru luptă. Dar dacă noi suntem pasivi, dacă impulsurile acestea ajung într-o masă de oameni, amorfă și de nemișcat, în momentul acela, degeaba ele vin. E ca și când am încercat să dăm foc unei căpițe de paie udă. Degeaba dăm foc, umblăm cu scântei, cu foc, cu făclii din jurul ei, că aia nu se aprinde. Dacă paiele sunt uscate, se aprind de la o scânteie. Deci să nu așteptăm, cum mulți așteaptă, că au venit americanii, acum se interesează, o să descopere matrapazlâcul și vor spune, jos cu guvernul Bolojan.”, a explicat politicianul.

