Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”

Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”

Andrei Rosz
05 dec. 2025, 12:30, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum economia țării nu poate funcționa, dacă statul nu mai încasează taxe și impozite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Un apartament de 50 de metri pătrați costă 150.000 de euro. Păi dacă fac calculul la 150.000 de euro cu un credit pe 25 de ani, îl costă 450.000 de euro peste 25 de ani. Au crescut chiriile cu 60%,  v-am spus și mai devreme. Costurile, toate materialele…

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum economia unui stat nu poate funcționa, dacă nu se mai colectează taxele și impozitele. Acesta a început prin a spune că adevăratele probleme vin după sărbători. Politicianul susține că acesta este abia începutul. Din experiență personală, acesta povestește cum costul materialelor de construcții a crescut cu 30%.

„Le spun românilor, le spun bucureștenilor, e începutul, deci de abia după sărbători vin facturile, vine decontul. Noi am ajuns să ne trezim și a doua zi, nu știu cu ce taxe în plus, pe care trebuie să le mai plătim. După ce am achitat toate datoriile către stat, după ce am investit… Acum toate cresc: RCA-urile, taxele pe case, pe apartamente, pe terenuri agricole, pe tot. De unde? Dacă lumea nu mai are bani. Asta n-au înțeles ei. Nu poți să dai afară. De unde mai încasezi tu, ca stat, bani? Dacă tot restructurezi și dai afară, pleacă și ăștia afară, pe lângă cei șase milioane. Scade consumul, e gata. Păi s-a redus tot… Păi domnul Tucă, un apartament de 50 de metri pătrați costă 150.000 de euro. Păi dacă fac calculul la 150.000 de euro cu un credit pe 25 de ani, îl costă 450.000 de euro peste 25 de ani. Au crescut chiriile cu 60%, v-am spus și mai devreme. Costurile, toate materialele… Eu am terminat o casă anul trecut, m-am apucat acum doi ani de ea. Deci 30% diferența de prețuri de acum 2 ani față de anul ăsta. 30% în euro, țineți minte!”, a explicat afaceristul.

Recomandarea video

Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Directoare din PMB: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul atunci când lucrezi în echipă?
POLITICĂ Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
13:17
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
ULTIMA ORĂ „Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
13:14
„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”
ULTIMA ORĂ Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
13:12
Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
EXCLUSIV Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
13:01
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie”
HOROSCOP Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele
12:55
Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele

Cele mai noi