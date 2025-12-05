Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum economia țării nu poate funcționa, dacă statul nu mai încasează taxe și impozite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Un apartament de 50 de metri pătrați costă 150.000 de euro. Păi dacă fac calculul la 150.000 de euro cu un credit pe 25 de ani, îl costă 450.000 de euro peste 25 de ani. Au crescut chiriile cu 60%, v-am spus și mai devreme. Costurile, toate materialele…”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre cum economia unui stat nu poate funcționa, dacă nu se mai colectează taxele și impozitele. Acesta a început prin a spune că adevăratele probleme vin după sărbători. Politicianul susține că acesta este abia începutul. Din experiență personală, acesta povestește cum costul materialelor de construcții a crescut cu 30%.