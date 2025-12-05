Gigi Nețoiu: „Dacă economia țării nu merge, statul nu va avea din ce taxe ce să încaseze”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum economia țării nu poate funcționa, dacă statul nu mai încasează taxe și impozite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Le spun românilor, le spun bucureștenilor, e începutul, deci de abia după sărbători vin facturile, vine decontul. Noi am ajuns să ne trezim și a doua zi, nu știu cu ce taxe în plus, pe care trebuie să le mai plătim. După ce am achitat toate datoriile către stat, după ce am investit… Acum toate cresc: RCA-urile, taxele pe case, pe apartamente, pe terenuri agricole, pe tot. De unde? Dacă lumea nu mai are bani. Asta n-au înțeles ei. Nu poți să dai afară. De unde mai încasezi tu, ca stat, bani? Dacă tot restructurezi și dai afară, pleacă și ăștia afară, pe lângă cei șase milioane. Scade consumul, e gata. Păi s-a redus tot… Păi domnul Tucă, un apartament de 50 de metri pătrați costă 150.000 de euro. Păi dacă fac calculul la 150.000 de euro cu un credit pe 25 de ani, îl costă 450.000 de euro peste 25 de ani. Au crescut chiriile cu 60%, v-am spus și mai devreme. Costurile, toate materialele… Eu am terminat o casă anul trecut, m-am apucat acum doi ani de ea. Deci 30% diferența de prețuri de acum 2 ani față de anul ăsta. 30% în euro, țineți minte!”, a explicat afaceristul.