Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a se opri războiul din Iran cât mai repede. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a fi oprit războiul din Iran. Acesta a început prin a spune că Iranul a avut două opțiuni. Prima era să cedeze suveranitatea, caz în care propriul popor ar fi dat jos conducerea statului. O a doua opțiune ar fi fost cea din prezent, cea a unui război care poate escalada înspre unul mondial. Politicianul susține că există riscuri și din acest motiv trebuie oprit cât mai repede conflictul din Iran.
„Este o alternativă pe care a avut-o Iranul și pe care a formulat-o și domnul Dungaciu. Adică, ori să ne dea jos propriul nostru popor pentru că am renunțat la suveranitate… Și asta arată ceva din psihologia iraniană care sigur că dorește schimbarea. Nu este fericită cu regimul acesta în mare măsură, dar pe de altă parte, dacă apare un factor extern, se solidarizează cu regimul. Și asta se vorbea, exemplul cu România, dacă ar fi intervenit URSS-ul… Iar pe de altă parte, cealaltă variantă era asta, de a rezista, riscul pierderilor… Există riscuri de escaladare spre un război mondial și noi cred că ar trebui să facem tot ce putem. Vorbesc despre diplomația noastră, atât cât există, dacă nu noi, ăștia, societatea civilă din care facem parte, ca să ajutăm la încetarea acestui război cât mai repede. Opinia mea este că domnul Trump dorește să închidă războiul cât mai repede. Nu-i convine, nu intru în detalii, dar dorește să-l încheie repede. I s-a spus, din câte știu eu, atenție mărită, că s-ar putea să nu se încheie așa de repede. Indiferent care ar fi obiectivele, deși obiectivele sunt neclare. Că astea declarate nu sunt…”, a explicat politicianul.