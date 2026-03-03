Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a se opri războiul din Iran cât mai repede. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Există riscuri de escaladare spre un război mondial și noi cred că ar trebui să facem tot ce putem. Vorbesc despre diplomația noastră, atât cât există. Dacă nu noi, ăștia, societatea civilă din care facem parte, ca să ajutăm la încetarea acestui război cât mai repede. Opinia mea este că domnul Trump dorește să închidă războiul cât mai repede. Nu-i convine, nu intru în detalii, dar dorește să-l încheie repede. ”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a fi oprit războiul din Iran. Acesta a început prin a spune că Iranul a avut două opțiuni. Prima era să cedeze suveranitatea, caz în care propriul popor ar fi dat jos conducerea statului. O a doua opțiune ar fi fost cea din prezent, cea a unui război care poate escalada înspre unul mondial. Politicianul susține că există riscuri și din acest motiv trebuie oprit cât mai repede conflictul din Iran.