Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede”

Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede”

Andrei Rosz
03 mart. 2026, 22:30, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a se opri războiul din Iran cât mai repede. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Există riscuri de escaladare spre un război mondial și noi cred că ar trebui să facem tot ce putem. Vorbesc despre diplomația noastră, atât cât există. Dacă nu noi, ăștia, societatea civilă din care facem parte, ca să ajutăm la încetarea acestui război cât mai repede. Opinia mea este că domnul Trump dorește să închidă războiul cât mai repede. Nu-i convine, nu intru în detalii, dar dorește să-l încheie repede.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a fi oprit războiul din Iran. Acesta a început prin a spune că Iranul a avut două opțiuni. Prima era să cedeze suveranitatea, caz în care propriul popor ar fi dat jos conducerea statului. O a doua opțiune ar fi fost cea din prezent, cea a unui război care poate escalada înspre unul mondial. Politicianul susține că există riscuri și din acest motiv trebuie oprit cât mai repede conflictul din Iran.

„Este o alternativă pe care a avut-o Iranul și pe care a formulat-o și domnul Dungaciu. Adică, ori să ne dea jos propriul nostru popor pentru că am renunțat la suveranitate… Și asta arată ceva din psihologia iraniană care sigur că dorește schimbarea. Nu este fericită cu regimul acesta în mare măsură, dar pe de altă parte, dacă apare un factor extern, se solidarizează cu regimul. Și asta se vorbea, exemplul cu România, dacă ar fi intervenit URSS-ul… Iar pe de altă parte, cealaltă variantă era asta, de a rezista, riscul pierderilor… Există riscuri de escaladare spre un război mondial și noi cred că ar trebui să facem tot ce putem. Vorbesc despre diplomația noastră, atât cât există, dacă nu noi, ăștia, societatea civilă din care facem parte, ca să ajutăm la încetarea acestui război cât mai repede. Opinia mea este că domnul Trump dorește să închidă războiul cât mai repede. Nu-i convine, nu intru în detalii, dar dorește să-l încheie repede. I s-a spus, din câte știu eu, atenție mărită, că s-ar putea să nu se încheie așa de repede. Indiferent care ar fi obiectivele, deși obiectivele sunt neclare. Că astea declarate nu sunt…”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 4 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H.D. Hartmann
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H.D. Hartmann
ACTUALITATE Valentin Stan: Arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman
08:00
Valentin Stan: Arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman
ACTUALITATE Valentin Stan: Niciun viitor președinte american nu va mai avea încredere în vreun președinte francez, după acțiunile lui Macron
06:00
Valentin Stan: Niciun viitor președinte american nu va mai avea încredere în vreun președinte francez, după acțiunile lui Macron
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 01 Mar 2026
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”
10:30, 01 Mar 2026
Dan Dungaciu: „România nu mai putea să refuze invitația lui Trump. Cei din Sistem au crezut că prin primirea șefilor Serviciilor în SUA, se compensează și partea politică”
Mediafax
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Luptă pentru putere în Iran după uciderea ayatollahului Ali Khamenei. Zile decisive pentru viitorul regimului de la Teheran
Mediafax
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Oamenii de știință, bulversați după descoperirea unor planete colosale: „Este o enigmă”
ULTIMA ORĂ Iranul are un nou Lider Suprem. Adunarea Experților l-a desemnat pe fiul lui Khamenei să conducă republica islamică
22:59
Iranul are un nou Lider Suprem. Adunarea Experților l-a desemnat pe fiul lui Khamenei să conducă republica islamică
ULTIMA ORĂ Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
22:28
Macron trimite un portavion în Cipru pentru a apăra țara de loviturile iraniene
FLASH NEWS MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
22:24
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului”
SCANDALOS Cât câștigă un cerșetor într-o singură oră, în zona Pod Grozăvești. Poliția Locală: „Dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, nu încurajați cerșetoria!”
22:22
Cât câștigă un cerșetor într-o singură oră, în zona Pod Grozăvești. Poliția Locală: „Dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, nu încurajați cerșetoria!”
FLASH NEWS Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, de la PSD îl ironizează pe actualul ministru al Apărării, după dezvăluirea Gândul privind trecutul lui Miruță
21:51
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, de la PSD îl ironizează pe actualul ministru al Apărării, după dezvăluirea Gândul privind trecutul lui Miruță
AUTO Cum a fost sancționat un șofer de 29 de ani, după ce a rulat cu 204 km/h pe A3 Turda-Borș. Avea și permisul de conducere suspendat
21:48
Cum a fost sancționat un șofer de 29 de ani, după ce a rulat cu 204 km/h pe A3 Turda-Borș. Avea și permisul de conducere suspendat

Cele mai noi

Trimite acest link pe